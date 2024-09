Arch Manning, parente di Peyton ed Eli, eccelle con cinque touchdown e guida i Texas Longhorns alla vittoria significativa.

Gli zii di Manning, Peyton e Eli, entrambi quarterback del Pro Bowl con quattro vittorie al Super Bowl e tre titoli di MVP del Super Bowl alle spalle, hanno lasciato un segno indelebile nella NFL. Sono stati selezionati come prime scelte nel draft e hanno cementato il loro status di leggende durante le rispettive carriere.

Questo quarterback delle superiori condivide lo stesso nome con il nonno, Archie Manning, un ex quarterback della NFL.

Nonostante il peso delle aspettative e della pressione, il teenager ha prosperato. Ha contribuito da solo a cinque touchdown per i Longhorns in una vittoria degna di nota, un'impresa che non si vedeva da un freshman dal 2006.

Manning è stato costretto ad entrare in azione durante il secondo quarto quando Quinn Ewers, il quarterback titolare dei Longhorns, si è infortunato.

Manning, nella sua stagione da redshirt freshman, ha giocato in modo ammirevole, completando 9 passaggi su 12 per 223 yard e lanciando quattro touchdown.

Il suo momento da protagonista, però, è arrivato sulla corsa, dove ha corso per 67 yard e ha segnato un touchdown, lasciando i suoi inseguitori indietro.

L'allenatore Steve Sarkisian, impressionato dalla prestazione di Manning, ha dichiarato ai giornalisti dopo la partita: "Come riserva, non sai mai quando sarai chiamato in causa. Arch ha davvero alzato l'asticella ieri". Ha aggiunto inoltre: "Allenarsi duramente è una cosa, ma giocare in una partita davanti a 105.000 persone è tutta un'altra storia. Sono entusiasta della prestazione di Arch e di ciò che è riuscito a fare".

Riconosciuto come una promessa, il talento naturale e il nome famoso di Manning hanno sempre fatto pensare che il successo nel football fosse scontato. Prima di impegnarsi con il Texas, ha battuto i record della sua scuola per yard passate in carriera e touchdown, superando le precedenti imprese dei suoi zii Eli e Peyton nel 2022.

Con Ewers potenzialmente fuori gioco, Manning potrebbe avere altre opportunità come quarterback dei Longhorns.

La prestazione stellare di Manning sul campo ha acceso discussioni sul fatto che potrebbe seguire le orme della sua famosa famiglia nel mondo dello sport. I suoi recenti successi hanno rispecchiato quelli dei suoi zii, mostrando il suo potenziale per lasciare il segno nella NFL come loro.

