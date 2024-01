Aquile a volontà: I rapaci impiegati dall'Open per scacciare i gabbiani problematici

Situata sulla costa orientale della Scozia, St Andrews può essere affettuosamente conosciuta come la "casa del golf", ma è una residenza condivisa da alcuni coinquilini molto fastidiosi: i gabbiani.

Mentre gli spettatori osservano educatamente i cartelli silenziosi tenuti dagli steward mentre i giocatori effettuano i loro tiri, gli uccelli marini - che si aggirano sopra la famosa classifica gialla alla buca 18 - fanno un baccano impressionante.

Mentre si aggirano in cerca di cibo, il timore di essere lo sfortunato punto di atterraggio dei loro rifiuti è un'ansia costante, con diversi membri dello staff e tifosi già caduti in fallo.

Eppure, nei cieli sopra la vicina area ristoro e le tribune, non si vede nemmeno un gabbiano. Questo è il risultato di un ingegnoso reclutamento da parte degli organizzatori dell'evento: quattro rapaci.

Gli appassionati che percorreranno l'Old Course durante la settimana saranno abituati a vedere una coppia di falchi, un falco dal dorso rosso e uno di Harris, un aquilotto indiano e un'aquila fulva.

Chiamati rispettivamente Enya, Nailer, Sage e Fearnley, i guardiani si appollaiano sui guanti dei loro conduttori per allontanare i gabbiani dall'area picnic e dalle tribune della 1ª e della 18ª.

I volatili provengono dalla vicina Elite Falconry - noleggiata per l'evento - e l'addetto John è in servizio all'ora di pranzo per il round di apertura di giovedì, dopo una raffica di gabbiani intorno al primo tee durante la prima mattinata.

"Senza di noi qui, i gabbiani avrebbero letteralmente bombardato in picchiata le persone cercando di rubare loro il cibo", ha detto John alla CNN Sport.

Poiché i gabbiani non sono una cucina tipica dei quattro rapaci, non volano intorno al campo e si siedono invece tranquillamente sul guanto del loro conduttore per tutta la durata dell'orologio, la cui sola presenza è sufficiente a tenere lontani i visitatori indesiderati.

Il golf non è l'unico sport a ricorrere all'aiuto dei rapaci durante gli eventi. A Wimbledon, il falco Rufus è stato a lungo un eroe del tennis locale per il suo impegno all'All England Tennis Club.

Mantenendo i campi liberi dai piccioni - il cui beccare i semi dell'erba può interrompere il gioco del grande slam tennistico - Rufus è diventato una sorta di eroe locale nel sud-ovest di Londra, con un super-fan che si è vestito da falco per i campionati del 2017.

Se gli organizzatori degli Open volessero davvero alzare il tiro, si dice che questa settimana in città ci sarà una Tigre in grado di spaventare sia i golfisti che i gabbiani.

