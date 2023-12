'Aquaman e il regno perduto' affonda sotto il peso di un sequel che fa acqua da tutte le parti

In effetti, per quanto riguarda i sequel deludenti della DC, "Aquaman" dà del filo da torcere a "Wonder Woman 84", anche se mentre i cattivi trascinavano il film del 2020 nelle sue stesse profondità, l'assenza di un nemico d'acqua dolce crea problemi diversi, mancando di elementi nuovi che distinguano questo film dal suo predecessore superiore.

Avendo due cattivi nel primo film, uno, il vendicativo Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), ha dovuto affrontare il lavoro pesante, avendo scoperto un tridente oscuro che porta con sé poteri incredibili e crea una minaccia ambientale per il mondo.

Per quanto riguarda Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa), è essenzialmente alle prese con i postumi dell'essere diventato re di Atlantide, alle prese con le richieste della famiglia e le lungaggini burocratiche che mal si addicono alle sue origini di attaccabrighe irascibile.

Il pericolo alimentato da Black Manta, nel frattempo, lo costringe a compiere un passo coraggioso: Rivolgersi al fratellastro imprigionato Orm (Patrick Wilson) per farsi aiutare a trovarlo e sconfiggerlo. Se questo ricorda un'altra rivalità tra fratelli, ehi, non è che la Marvel abbia inventato famiglie mitologiche incasinate.

L'interazione tra l'eroe intelligente di Momoa e il suo nemico di un tempo, serio e ostile, stabilisce in teoria un meccanismo per alleggerire il film, ma il loro rapporto in stile "48 ore" non produce abbastanza scintille per sostenere questo esercizio visivamente implacabile.

Il regista James Wan riempie ancora una volta lo schermo di spettacoli, alcuni dei quali resi in modo non uniforme, anche se gli effetti digitali non riescono a compensare la frequente piattezza dei dialoghi e delle situazioni. (Sebbene David Leslie Johnson-McGoldrick, veterano di "Aquaman" e di uno dei sequel di "The Conjuring" di Wan, sia l'unico responsabile della sceneggiatura, egli condivide il merito della storia con Momoa, Wan e Thomas Pa'a Sibbett, il che potrebbe essere un caso di troppi cuochi che rovinano lo stufato di pesce).

Il focus fraterno del film non lascia molto da fare a Nicole Kidman nel ruolo della madre atlantidea di Aquaman e ad Amber Heard in quello di sua moglie Mera, anche se le speculazioni sul fatto che quest'ultima avrebbe avuto un ruolo significativamente ridotto, basate sui teaser in anteprima, sembrano essere state esagerate.

In definitiva, mentre il primo "Aquaman" ha regalato un sacco di divertimento, in gran parte basato sulle spalle robuste di Momoa, questo non lo fa con la stessa costanza. Abdul-Mateen viene appesantito da un cattivo monocorde e l'idea del legame rancoroso tra Arthur e Orm passa attraverso troppi momenti goffi per raggiungere i pochi momenti positivi.

Come già detto, questo è stato un anno difficile sia per la Marvel che per la DC, quindi le aspettative commerciali per "Aquaman" avrebbero dovuto essere temperate di conseguenza. Ma anche tenendo conto di questa spinta, il film e i suoi autori si sono fatti pochi favori tornando a questo punto del gioco con qualcosa di così poco ispirato.

Sì, sappiamo tutti che Aquaman può parlare con i pesci, un talento su cui scherza all'inizio. Ma, per prendere in prestito una frase associata a "Il Padrino", un sequel vistosamente annacquato può far pensare di lasciare che il franchise dorma con i pesci per un po'.

"Aquaman e il regno perduto" uscirà nelle sale americane il 22 dicembre. È classificato come PG-13. Il film è distribuito da Warner Bros, come CNN e DC, un'unità di Warner Bros. Discovery.

