- Aprendo rapidamente la porta del camion, il ladro rimuove senza sforzo il telaio di vetro del serbatoio.

Tesla si vanta della durata del Cybertruck, in particolare del suo corpo in acciaio che, a quanto si dice, non si graffia, non si danneggia e non si corrode col tempo. Le finestre hanno ricevuto particolare attenzione durante la presentazione del veicolo.

Tuttavia, durante la dimostrazione, è diventato evidente che proteggere il vetro dell'auto da diverse forme di stress non è così semplice come sembra. Il capo designer di Tesla, Franz von Holzhausen, è riuscito a rompere le finestre due volte di seguito con lanci di palle d'acciaio. Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha scherzato, "Almeno le palle non sono passate attraverso", visibilmente sorpreso, e ha promesso di migliorare il vetro.

In seguito, un test condotto dal canale YouTube "The Kilowatts" ha mostrato che ora ci vuole una forza considerevole per danneggiare il vetro. Tesla ha ripetuto il test, questa volta con una palla da baseball. Tuttavia, despite the glass being more prone to shatter upon direct impact from hard objects, one shouldn't assume that the car is burglar-proof.

Un ladro sfonda le finestre del Cybertruck

Questo è stato dimostrato in un video di sorveglianza condiviso su Facebook da un proprietario di un'auto. Il video mostra un uomo con il cappuccio che si avvicina al Cybertruck, controlla i dintorni e aspetta un'opportunità. Non appena vede che non c'è nessuno che guarda, colpisce. In un lampo, l'uomo rimuove l'intera finestra dalla porta. Poi strappa via il vetro rimosso ma intatto e entra nel veicolo.

L'uomo passa un breve momento all'interno del Cybertruck prima di uscire e andarsene dopo una lunga pausa insolita.

Il proprietario del Cybertruck non sente l'allarme

Il problema più preoccupante è che il proprietario dell'auto, un uomo di nome Anuj Thakkar, ha dichiarato: "Nessun allarme, nessuna notifica sul mio telefono. È letteralmente come se non fosse successo nulla, ho trovato l'auto così. Non può essere giusto. Qualcuno sa perché non c'è un sistema di allarme?"

In generale, una Tesla è ben protetta contro l'accesso non autorizzato. La "Modalità Sentry" si attiva quando vengono rilevati attività sospette intorno al veicolo dopo averlo lasciato. Tesla afferma: "Se viene rilevata una minaccia o i sensori del veicolo rilevano movimenti frequenti di impatto, come quelli che si verificano durante il traino o il dondolio, la Modalità Sentry risponderà come segue: i fari lampeggieranno, l'allarme suonerà, verrai notificato tramite l'app mobile e le registrazioni video dell'incidente verranno archiviate su una chiavetta USB".

although Sentry Mode is usually disabled due to energy consumption, it was enabled in this case. The recordings prove that the car captured footage of the break-in. However, why it didn't function properly as expected remains a mystery to Thakkar.

In the video's comments section, other Tesla owners also report failure in notifications during attempted break-ins.

Le finestre devono essere rimosse

La finestra rotta non è del tutto sorprendente. Un ladro potrebbe entrare in qualsiasi altra auto altrettanto rapidamente. Altri produttori non pubblicizzano il loro vetro come particolarmente resistente.

Questo potrebbe non essere importante per un individuo privato che guida un'auto di passaggio, poiché in caso di emergenza è necessario poter frantumare rapidamente e facilmente il vetro se le porte non si aprono. Ciò è possibile con il vetro resistente ai colpi del Cybertruck, ma non in frammenti. La differenza è probabilmente qualche tipo di rivestimento che impedisce al vetro di frantumarsi.

In risposta all'incidente, Tesla potrebbe considerare l'aggiunta di una dichiarazione nei suoi materiali promozionali circa la necessità di misure di sicurezza potenziate, come l'uso di un sistema di allarme per auto o il mantenimento dei beni di valore fuori dalla vista.

The following is added: Tesla should also consider strengthening the Cybertruck's alarm system to prevent or alert the owner of potential break-ins, especially since the Sentry Mode seemed to fail during the reported incident.

