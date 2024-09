- Approvazione di un aiuto finanziario a favore della Meyer Werft in difficoltà

Il colossale salvataggio finanziato dall'UE di Meyer Werft, che si trovava in difficoltà finanziarie, è stato approvato. both the Budget Committee of the German Bundestag and the Budget Committee of the Lower Saxony Landtag have given the green light for the aid.

Le decisioni delineano l'acquisto da parte del governo federale e dello stato di Bassa Sassonia di una quota del 80% del cantiere navale attualmente in perdita per 400 milioni di euro. Inoltre, sia il governo federale che lo stato forniranno garanzie di circa un miliardo di euro ciascuno per garantire i prestiti bancari. L'impegno dello stato è previsto come a termine, ma non c'è una data di scadenza stabilita.

Il politico del bilancio dell'SDP Dennis Rohde ha dichiarato che Meyer Werft è un importante motore per l'economia marittima, con circa 3.500 dipendenti diretti e più di 10.000 nell'industria fornitrice. Il governo federale e lo stato ora condividono la responsabilità di far uscire l'azienda dalla sua situazione finanziaria difficile.

Meyer Werft di Papenburg ha una storia di oltre 200 anni e è famosa per le navi da crociera. Tuttavia, sta attualmente affrontando una crisi che potrebbe minacciare la sua sopravvivenza: entro il 2027, deve generare quasi 2,8 miliardi di euro per finanziare la costruzione di nuove navi. Lo stato sta ora intervenendo per aiutare l'azienda.

Secondo fonti dpa di circoli parlamentari, il governo federale ha anche un interesse strategico: in caso di tensioni geopolitiche, le strutture del cantiere navale potrebbero essere utilizzate dalla marina e svolgere un ruolo significativo nella costruzione di navi militari. Tuttavia, economicamente, il governo federale si attende che il cantiere navale continui a registrare perdite nei prossimi anni 2025 e 2026, anche se viene implementato il piano di ristrutturazione.

La crisi di Meyer Werft non è dovuta a una mancanza di ordini: in agosto, l'azienda ha addirittura ottenuto l'ordine più grande della sua storia con quattro navi da crociera per Disney Cruise Line. Tuttavia, alcuni contratti per navi da crociera sono stati stipulati prima della pandemia di coronavirus e non prevedono aggiustamenti dei prezzi per i costi energetici e delle materie prime aumentati. Inoltre, nella costruzione di navi, l'80% del costo della costruzione viene pagato solo al momento della consegna della nave, costringendo il cantiere navale a ottenere finanziamenti intermedi attraverso prestiti.

Il Cancelliere federale Olaf Scholz ha considerato Meyer Werft un "gioiello industriale"

Il Cancelliere federale Olaf Scholz aveva già promesso il sostegno del governo federale alla fine di agosto, facendo riferimento al cantiere navale di Papenburg. Un'economia marittima potente è essenziale per mantenere la posizione della Germania come terza potenza economica del mondo, e Meyer Werft è un "gioiello industriale", come lo ha definito il politico dell'SDP.

In linea di principio, l'aiuto statale deve essere segnalato alla Commissione UE per un paese per fornire assistenza finanziaria alle sue aziende. Non c'è una scadenza stabilita entro cui la Commissione deve decidere se l'aiuto statale è

