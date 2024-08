- Approvazione di più centrali nucleari contemporaneamente nelle regioni di Pechino

In un sol movimento rapido, Pechino dà il via libera alla costruzione di undici nuove centrali nucleari. I costi sono stimati in circa 220 miliardi di yuan, pari a circa 28 miliardi di euro. Il tempo di costruzione è fissato in un incredibilmente breve cinque anni, significativamente inferiore rispetto ai paesi occidentali industrializzati. I costi e i tempi per unità sono notevolmente inferiori rispetto ai loro omologhi occidentali. In generale, i progetti infrastrutturali cinesi riescono a rispettare i budget e i tempi previsti. La costruzione di undici reattori contemporaneamente sembra impensabile, ma l'approvazione di dieci impianti ciascuno negli ultimi due anni indica una tendenza.

In testa nella produzione di energia nucleare

Bloomberg prevede che entro il 2030 la Cina supererà la Francia e gli Stati Uniti per diventare il maggiore produttore di energia nucleare al mondo. Attualmente in funzione ci sono 56 reattori, che contribuiscono solo circa il 5% alla produzione di energia del paese. Tuttavia, questa quota è prevista in aumento, con dieci reattori da approvare e costruire ogni anno.

Si tratta di impianti di grandi dimensioni. Lo sviluppo di reattori minuti e modulari è rallentato recentemente, ma un recente reattore di prova di quarta generazione, a gas e ad alta temperatura, è in grado di generare sia calore che energia. Questa innovativa progettazione offre un miglioramento della sicurezza rispetto ai modelli attuali. Dei undici reattori approvati, sei sono del tipo Hualong One, un reattore quasi interamente costruito con conoscenze e componenti nazionali.

L'attenzione sull'energia eolica e solare

Despite the massive growth in nuclear energy, China maintains its dedication to renewable sources. The anticipated allocation of nuclear power has decreased in recent times, while that of wind and solar power has seen a corresponding increase. This shift is attributed to China's dominance in photovoltaic technology, the considerable decrease in solar panel prices, and the prospect of local installation. The intermittent energy production, the main challenge of renewable energy, will be addressed through advanced batteries with extended lifespan and pumped storage systems.

