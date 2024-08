- Approccio modificato per l'adeguamento delle operazioni nel tunnel di Riederwald

Per il controverso e prossimo tunnel di Riederwald a Francoforte, è necessario un altro processo di pianificazione. "La revisione proposta dall'Amministrazione Autostradale Federale (Divisione Ovest, Ufficio di Francoforte) mira ad ottenere un permesso di esenzione dalle leggi sulla protezione della fauna selvatica," ha dichiarato l'amministrazione governativa responsabile a Darmstadt.

Nel contesto dei lavori di costruzione iniziati nel 2022, una sezione di circa 3 ettari della foresta di Fechenheim è stata disboscata. Il percorso proposto per l'A66 per la futura connessione del tunnel attraversa questa area.

Misure di protezione per una specie di coleottero

Prima del disboscamento, "è stata scoperta la presenza di coleotteri europei protetti 'Heldbock' nella sezione forestale interessata e confermata da parere esperto," è stato rivelato. Di conseguenza, l'Amministrazione Autostradale Federale ha inizialmente deciso di non disboscare completamente l'area e ha preservato specifiche zone arboree nonché implementato altre misure di protezione.

Secondo l'amministrazione governativa, è ora necessario un permesso di esenzione dalle leggi sulla protezione della fauna selvatica per procedere con i lavori di disboscamento. Al fine di raccogliere i contributi del pubblico, il piano rivisto sarà disponibile sul sito web dell'amministrazione governativa a partire dal 26 agosto fino al 25 settembre. Le dichiarazioni relative alle modifiche possono essere presentate all'amministrazione governativa fino al 25 ottobre.

Controversia di lunga data sull'estensione dell'A66

L'estensione dell'A66 e la sua connessione all'A661 con il tunnel previsto sono state questioni politiche importanti a Francoforte sin dalla metà degli anni '80. L'associazione ambientalista BUND e altre iniziative hanno fatto pressione per fermare la costruzione dell'autostrada dopo la scoperta di esemplari protetti di coleotteri sul sito.

Come forma di protesta contro i lavori di disboscamento, gli attivisti hanno occupato gli alberi nella foresta di Fechenheim. L'area è stata sgomberata dalla polizia all'inizio del 2023. I costi per il grande progetto continuano a salire e sono stati stimati per l'ultima volta a circa 1,5 miliardi di euro nell'autunno dell'anno precedente.

Per garantire il rispetto delle leggi sulla protezione della fauna selvatica, l'amministrazione governativa di Francoforte ha bisogno di un permesso di esenzione per il progetto di trasporto e telecomunicazioni all'interno del tunnel di Riederwald. A causa dell'importanza di questo permesso, il piano rivisto sarà reso disponibile per la consultazione pubblica dal 26 agosto al 25 ottobre.

La controversia di lunga data sull'estensione dell'A66 a Francoforte, che include la necessità di infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, è stata alimentata dall'opposizione dei gruppi ambientalisti e dalla scoperta di specie di coleotteri protetti sul sito di costruzione.

