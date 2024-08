- Approccio innovativo per le campagne di telemarketing problematiche

Il famoso torre di trasmissione vecchia denominata "Telemoritz" ad Hannover, segnata per la distruzione, potrebbe avere maggiori possibilità di conservazione di quanto si fosse inizialmente ipotizzato. Un imprenditore locale sta interagendo con il governo della città e il proprietario della torre, Volkswagen Commercial Vehicles, riguardo alla possibilità di creare circa 120 mini appartamenti sul sito, come riportato dal "Hannoversche Allgemeine Zeitung" lo scorso venerdì.

In precedenza, era stato annunciato che un'iniziativa guidata dall'imprenditore di eventi Daniel Pflieger e dal produttore musicale Mousse T. aveva ottenuto circa 8 milioni di euro in finanziamenti. Il loro obiettivo era quello di garantire un futuro alla torre come location per concerti ed eventi unici.

Un imprenditore di Hannover suggerisce non solo di riqualificare la piattaforma tecnica a circa 70 metri per uso residenziale, ma anche di creare micro-appartamenti intorno al nucleo della torre. Secondo il report, i primi otto metri rimarranno liberi, ad eccezione di alcuni rinforzi, così come i sette metri superiori sotto la piattaforma. "Questo rappresenterebbe un potente riconoscimento per l'alloggiamento efficiente in una posizione centrale della città", ha comunicato al giornale.

Il responsabile dell'urbanistica della città, Thomas Vielhaber (SPD), ha detto al giornale: "Se questo progetto si materializza, dovrebbe servire da 'punto di riferimento' per la città, non solo un normale grattacielo con una torre TV che sporge dalla cima. Qualcosa di distintivo deve essere sviluppato lì che distinguerà di nuovo Hannover". La città sostiene l'espansione di entrambe le idee progettuali.

Stabilità al limite

Costruita nel 1959 e alta 141 metri, la torre appartiene a Volkswagen Commercial Vehicles dal 2000. Un report del 2023 ha suggerito che la stabilità della torre è "al limite". Volkswagen Commercial Vehicles intende demolirla se non viene trovata una soluzione alternativa. I loghi del marchio sono già stati rimossi dalla piattaforma più alta, a 102 metri sopra la stazione degli autobus.

Nel 2020, un blocco di cemento delle dimensioni di un mattone si è staccato dalla torre a circa 70 metri di altezza. Nessuno è rimasto ferito. Da allora, gli scalatori industriali hanno ispezionato regolarmente la facciata della vecchia torre televisiva.

Stabilizzazione tecnica da considerare

Volkswagen Commercial Vehicles stima che i lavori di ristrutturazione necessari per la stabilizzazione della torre costerebbero circa 23 milioni di euro. Entro ottobre, la casa automobilistica e la città di Hannover dovrebbero decidere se demolire o vendere la torre.

"La torre trarrebbe senz'altro beneficio da una ulteriore stabilizzazione tecnica oltre alle riparazioni in cemento", ha informato il giornale l'imprenditore di Hannover. Porzioni della colonna dovrebbero essere racchiuse in una struttura aggiuntiva, che potrebbe anche ospitare appartamenti, ascensori e scale.

