Approccio alla decisione sul futuro della DFB di Manuel Neuer

Due a Euro a casa, due promettenti calciatori tedeschi hanno concluso i loro impegni internazionali. Manuel Neuer potrebbe essere il prossimo? Il direttore sportivo della Federazione Tedesca di Calcio (DFB), Rudi Völler, ha fatto luce sulla scelta di Neuer. E l'annuncio è imminente.

Völler, direttore sportivo della DFB, ha fornito aggiornamenti sul futuro di Manuel Neuer nella nazionale tedesca. "Certamente, avremo chiarezza prima della prossima convocazione della squadra - che è la prossima settimana - su ciò che Manuel intende fare", ha dichiarato Völler in "Doppelpass" di Sport1. Völler ha sottolineato che Neuer stesso avrà la prima parola su come procedere.

A differenza dei due 34enni Toni Kroos e Thomas Müller, che hanno annunciato il loro addio alla nazionale tedesca prima e poco dopo l'Euro casalingo dello scorso estate, il 38enne Neuer non ha ancora fatto un'annuncio ufficiale. Kroos ha deciso di ritirarsi, mentre Müller rimane con il Bayern Monaco.

Il contratto di Neuer con il Bayern Munich scade a giugno 2025. Dopo la sua grave ferita alla gamba, è tornato a essere il portiere titolare. Völler ha elogiato Neuer come "un portiere di prim'ordine" ma ha anche menzionato il suo attuale secondo, Marc-André ter Stegen del FC Barcelona.

Völler ha sottolineato che la decisione finale spetta all'allenatore della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, che ha "il potere" in questo contesto. Nagelsmann ha rapidamente respinto l'idea di un grande turnover tra i giocatori subito dopo la fine dell'Euro. Nagelsmann riunirà la nazionale tedesca a Herzogenaurach il 2 settembre, lo stesso luogo in cui avevano risieduto e allenato durante l'Euro. La rosa della squadra sarà annunciata una settimana prima, come indicato dalla DFB.

La Germania, la squadra numero uno della Nations League, esordirà contro l'Ungheria il 6 settembre a Düsseldorf - l'avversario del gruppo dell'EM. Tre giorni dopo, ci sarà una partita di alto livello contro i Paesi Bassi ad Amsterdam. La Bosnia-Erzegovina è il loro altro avversario del gruppo.

