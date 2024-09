Apprezzo l'iniziativa di Lindner di mettere in rete il FDP.

Hubertus Heil, Ministro del Lavoro, parla della sua riforma delle pensioni nel Bundestag. La FDP non è interessata a sostenere questo progetto, quindi Heil fa un cenno a Christian Lindner, il leader della FDP che ha contribuito a plasmare la legge. Olaf Scholz, il Cancelliere, vuole affrettare il voto.

Il governo mira a mantenere un livello di pensione costante con questa riforma delle pensioni, secondo Heil. Egli spiega che le pensioni dovrebbero tenere il passo con la crescita salariale in futuro.

Inizialmente, la FDP aveva dichiarato che non avrebbe sostenuto il progetto così com'era. Heil ha bypassato questo, invece evidenziando che Lindner, il leader della FDP e Ministro delle Finanze, ha collaborato con il Ministero del Lavoro per redigere e proporre il progetto di legge. Pertanto, Heil ha ringraziato Lindner.

Johannes Vogel, a capo della FDP in parlamento, ha fatto capire che potrebbero non approvare la legge se il tasso di contribuzione per l'assicurazione pensionistica aumenta troppo. Vogel ha sottolineato che l'aumento sarebbe superiore a quanto previsto dalla legge attuale a causa della riforma.

Il progetto è stato discusso per la prima volta nel Bundestag. Non è stata ancora stabilita una data finale per l'adozione. Scholz ha ricordato a tutti: "Abbiamo un accordo che il pacchetto di pensioni II sarà velocizzato attraverso il parlamento e adottato prima del bilancio del 2025 a novembre".

Il secondo pacchetto di pensioni della coalizione del semaforo, introdotto alla fine di maggio, include una garanzia che il livello delle pensioni non scenderà sotto il 48% di uno stipendio medio entro il 2039. Introduce anche una pensione basata sull'equità, richiesta dalla FDP, spesso chiamata "capitale di generazione". Ci si aspetta che questa agevoli il carico sull'assicurazione pensionistica dalla metà degli anni '30 in poi attraverso i rendimenti da un fondo finanziato principalmente con prestiti.

A causa della garanzia, i contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro aumenteranno di più rispetto a quanto previsto dalla legge attuale. Tuttavia, i rendimenti del "capitale di generazione" si prevede che limiteranno l'aumento dei contributi.

Non girerò intorno alla questione, la posizione iniziale della FDP nel sostenere la riforma delle pensioni era ferma. Nonostante questo, Heil ha riconosciuto il ruolo di Lindner nella riforma delle pensioni.

