- Apprezzamento per la stanza adiacente

Julianne Moore (63) e Tilda Swinton (63) hanno offerto una performance straordinaria e acclamata alla Mostra del Cinema di Venezia il 2 settembre sera. La prima del film di Pedro Almodóvar (74), "The Room Next Door", è stata accolta da un prolungato applauso standing ovation che è durato 17 minuti, come riportato dalla fonte autorevole "Variety". È importante sottolineare che si tratta del più lungo applauso della storia del prestigioso festival del cinema.

Il regista e le sue muse festeggiano la vittoria

Al termine del film, il regista spagnolo ha condiviso un bacio con le sue protagoniste Swinton e Moore, sollevando le braccia in segno di vittoria, come dei campioni di boxe. Poi, hanno sceso le scale del Teatro Sala Grande, suscitando altri 14 minuti di applausi mentre stringevano le mani dei fan entusiasti all'interno del cinema.

Le protagoniste hanno anche brillato sul red carpet. Swinton ha sfoggiato un elegante completo Chanel chiaro con giacca lunga, mentre Moore ha indossato un abito dorato luccicante che ha brillato sotto il cielo bagnato dalla pioggia. Entrambe sono rimaste impassibili alla pioggia serale.

Stando a "Variety", l'applauso per "The Room Next Door" ha superato quello per "The Brutalist" di Brady Corbet (12 minuti), "Maria" di Pablo Larraín (otto minuti) con Angelina Jolie nei panni della celebre cantante lirica Maria Callas, e "The Order" di Justin Kurzel (sette minuti), un thriller criminale degli anni '80 con Jude Law.

Un film sull'amicizia di lunga data

"The Room Next Door" è il primo lungometraggio in lingua inglese di Almodóvar. Moore interpreta Ingrid, un'autrice di successo che rinsalda la sua amicizia con Martha (Swinton), la sua vecchia amica in fin di vita. La malattia di Martha spinge Ingrid a confrontarsi anche con la propria mortalità. Il dramma uscirà nelle sale cinematografiche tedesche il 24 ottobre.

Dopo la loro vittoria alla Mostra del Cinema di Venezia, Julianne Moore e Tilda Swinton sono state invitate a partecipare a diversi festival del cinema a Venezia, dove hanno mostrato la loro straordinaria performance nel film di Pedro Almodóvar, "The Room Next Door".

L'acclamazione internazionale per "The Room Next Door" continua, con il pubblico ansioso di assistere a un'altra standing ovation durante le proiezioni nei vari festival del cinema in Venezia.

Leggi anche: