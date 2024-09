- Apprezza i suoi aspetti positivi

Jennifer Lopez (55) e Ben Affleck (52) non hanno trovato l'armonia matrimoniale, ma stanno gestendo il loro prossimo divorzio in modo amichevole. Fonti vicine alla rivista "People" affermano che entrambi i celebrities mantengono un atteggiamento positivo dopo la richiesta di divorzio di Lopez.

Affleck sembra soddisfatto della sua situazione attuale, vivendo vicino ai suoi figli e godendosi un quartiere che ama. Un insider suggerisce che sta "mettendo impegno" e "è molto concentrato sul positivo", sta facendo bene e si sta gradualmente adattando alla sua nuova casa.

Anche Lopez sembra trovare conforto nel positivo. Una seconda fonte conferma la sua soddisfazione per la vita, nonostante un pizzico di amarezza per la separazione. La 55enne "ha dato tutto se stessa", ma "Ben non era interessato", aggiunge la fonte. Lopez cerca conforto nella famiglia, negli amici e nei suoi figli, trovando costantemente un raggio di speranza in circostanze difficili. Anche se il divorzio è difficile, è determinata a proseguire.

Inizi difficili nella loro luna di miele?

Lopez e Affleck hanno riacceso la loro storia d'amore alla fine degli anni '90, ma hanno infine interrotto il loro fidanzamento. In seguito, hanno percorso di nuovo la navata nel luglio 2022. Affleck era precedentemente sposato con l'attrice Jennifer Garner (52) tra il 2005 e il 2018 e hanno figli Violet (18), Fin (15) e Samuel (12). Lopez era sposata con il cantante Marc Anthony (55) nel 2004 e ha avuto i gemelli Max ed Emme (16).

I recenti media americani segnalano che Lopez ha presentato istanza di divorzio ad agosto, indicando la data di separazione come il 26 aprile 2024. I mesi di voci su problemi di relazione avevano già circolato. Una fonte di Page Six ha suggerito che Affleck era allegedly infastidito dall'attenzione costante dei paparazzi durante la loro luna di miele in Italia a Lake Como. Quando non venivano ripresi, "raramente si parlavano tra loro", ha affermato la fonte, suggerendo che quella sarebbe dovuta essere la fase più felice delle loro vite.

