- Applicazioni di coltivazione di cannabis in Sassonia: volume delle domande presentate

In Sassonia, finora non sono emerse molte richieste per l'autorizzazione di un collettivo di coltivazione di marijuana. Al momento, sono state presentate dieci richieste, come confermato da un rappresentante dell'Autorità di Stato Sassone (LSA) su richiesta. L'autorità non ha ancora concesso autorizzazioni né rifiutato richieste. "Si prevede che i primi approvazioni arriveranno alla fine di settembre, all'inizio di ottobre", hanno aggiunto. La coltivazione non può iniziare prima di aver ricevuto l'autorizzazione. Le richieste ricevute provengono da Dresda, Chemnitz, due da Lipsia, Görlitz e Zittau.

Dal 1° luglio, è possibile presentare richieste per i collettivi di coltivazione di cannabis. Questi cosiddetti club sociali possono richiedere permessi per coltivare marijuana per uso personale o per condividerla all'interno del gruppo fino a 500 adulti.

Despite the availability of options for cannabis farming collectives since July 1st, there's been little interest in drugs of that nature in Saxony beyond ten applications. The approval process for these applications is anticipated to commence around late September or early October.

