Applicazione moderna: come convincere i reclutatori

Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente e così anche le esigenze per le moderne domande di lavoro. Qual è l'aspetto di una buona domanda nel 2024? Una guida per l'orientamento.

Che si tratti del tuo primo lavoro vero o di un cambiamento dopo tanto tempo: chiunque si trovi di fronte al compito di scrivere una domanda di lavoro convincente ha molte domande in mente. Cosa mettere nella lettera di accompagnamento? È ancora necessario oggi? E quanto può essere lungo il mio curriculum vitae?

Una cosa che il coach di carriera di Berlino Esther Kimmel suggerisce di considerare in ogni domanda è che la parola "domanda" contiene la parola "pubblicità" - e questo è a tuo vantaggio. Prenderti il tempo per rendere i tuoi materiali di domanda buoni è doppiamente redditizio. Dopotutto, dice lei, i buoni documenti di domanda aumentano anche la tua autostima. "Guardare indietro alla tua vita con orgoglio è sempre una buona base per il colloquio di lavoro."

Quindi: mettersi al lavoro!

Il curriculum vitae: Concentrati sulle qualifiche chiave

I candidati dovrebbero formulare il loro curriculum vitae o CV in modo orientato alle prestazioni e concentrarsi su chiari indicatori di prestazione, dice Sebastian Kohler, Co-Fondatore e Socio Gestore presso l'agenzia di consulenza per il personale Kempkens x Kohler. "Ciò che ho realizzato dovrebbe essere riflesso in tre frasi come una piramide."

Può sembrare così:

Responsabilità: Sono stato un manager, un capo squadra o un dipendente? Prestazione: Cosa ho realizzato negli ultimi anni? Sono stato in grado di costruire una squadra? O ero in una posizione di vendita e sono stato in grado di aumentare il turnover? Contribuzione personale: Ho contribuito qualcosa? Facevo parte di una squadra o avevo la responsabilità completa di consegnare questa prestazione?

Oggi, i decisori delle risorse umane prestano più attenzione a questi KPI e fattori che possono distinguere i profili l'uno dall'altro che ai certificati o alle referenze dei datori di lavoro precedenti. Di conseguenza, verranno fuori nel colloquio di lavoro.

Esther Kimmel consiglia di adattare il curriculum vitae alla posizione selezionata in modo che le qualifiche chiave richieste saltino subito agli occhi. "Un curriculum vitae non dovrebbe essere un obbligo noioso, ma una domanda di lavoro di successo che consenta al responsabile delle risorse umane di valutare se il candidato è all'altezza della posizione."

Un "nuovo design" nello spirito di "la forma segue la funzione" sottolinea la chiarezza delle informazioni più importanti. Idealmente, le informazioni sono distribuite intelligentemente e in modo gradevole su due pagine.

La lettera di accompagnamento: Lontano dalle formule standard

"Assolutamente evitare le formule standard e non scrivere troppo a lungo", dice il consulente del personale Sebastian Kohler. Esther Kimmel consiglia anche: "La lettera di accompagnamento dovrebbe sempre stare su una pagina". E soprattutto, non commettere l'errore di scrivere di nuovo il curriculum vitae nella lettera di accompagnamento: "Solitamente è redundante e noioso."

Mentre il curriculum vitae copre il passato, la lettera di accompagnamento guarda al futuro e tiene conto anche delle cosiddette soft skills come le competenze comunicative e di squadra o le qualità di leadership. Ad esempio: Il coraggio di affrontare le cose spiacevoli e trovare buone soluzioni, o di creare un ambiente in cui i dipendenti sono motivati a lavorare.

Soprattutto, however, the cover letter should make clear what added value an applicant brings. It should also be clear what attracts you to a particular company, what motivates you, and what you hope to achieve with the new position.

For Sebastian Kohler, there is a standard logic in every application: "I am the right person for the job!" Conveying this, he says, "works by breaking down the essentials: concrete, plausible, and precise, in real numbers" - not through long-winded cover letters and rambling resumes.

Personalità rivelatrice: Cosa mi rende unico?

E quanto dovrebbero rivelare i candidati di lavoro su di sé oggi? "I hobby spesso contano molto", dice Sebastian Kohler. "A volte, l'adattamento culturale di un candidato con un'azienda è più importante di una qualifica dal lavoro precedente." I decisori delle risorse umane trovano anche interessanti le attività di volontariato. In tempi in cui le domande di lavoro sono diventate più come "beni di produzione in massa", si tratta di portare il fattore umano nel profilo, secondo Kohler.

Esther Kimmel believes that the hobbies one mentions should not be too unusual. "It's good to see that a person is interested in things outside of work."

Il profilo sui network di carriera: Scegli le parole chiave con saggezza

Per una domanda di lavoro di successo, i cercatori di lavoro dovrebbero anche fare affidamento sui network di lavoro come Xing e LinkedIn. I decisori delle risorse umane li utilizzano attivamente per il recruiting. "Quindi, consiglio ai miei clienti di rendere facile trovarli e abbassare la barriera per il contatto", dice il coach Esther Kimmel.

Coloro che vogliono distinguersi dovrebbero pensare a questi network come a database. Kimmel's tip: "Choose and place keywords wisely and ask yourself with which keywords I would most likely be found for desired positions." For example, someone in public relations in a sustainable industry might use keywords like PR expert, PR manager, CSR, sustainability strategy, or corporate communications manager.

Moreover, contacts via Xing or LinkedIn can help give more weight to one's interest in a company or job application. For instance, by sending a connection request to the responsible HR employee - with a personal message about having applied for a specific job at the company.

