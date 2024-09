Apple subisce un notevole contrattempo finanziario, perdendo circa 10 miliardi di dollari di utili, a seguito della sentenza dell'UE

Il colosso della tecnologia Apple prevede una significativa diminuzione dei profitti nell'anno fiscale in corso a causa di una sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE). La società ha informato la borsa che potrebbe registrare un onere fiscale straordinario nell'ultimo trimestre del suo esercizio finanziario, che si concluderà il 28 settembre 2024. Ciò potrebbe comportare una perdita di circa 10 miliardi di dollari.

La CGUE aveva precedentemente stabilito che Apple dovesse pagare una tassa di 13 miliardi di euro, più gli interessi. La Commissione Europea aveva stabilito nel 2016 che l'Irlanda, sede della base europea di Apple, aveva illegalmente concesso alla società sconti fiscali speciali. Di conseguenza, il paese dell'UE era obbligato a recuperare le tasse non pagate, insieme agli interessi.

Despite the decision being overturned in 2020, the CGUE has since reversed this ruling. The court now finds that Apple had illegitimately enjoyed tax benefits between 1991 and 2014, and is now required to reimburse the underpaid taxes from 2003 onwards.

In light of the CGUE's recent reversal, Apple now faces another potential tax liability. In addition to the initial €13 billion tax bill, the corporation may need to pay additional taxes due to the court's new ruling.

