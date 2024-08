Apple offre agli utenti dell'iPhone dell'UE una maggiore autonomia

In un prossimo futuro, gli utenti di iPhone e iPad dell'UE avranno una maggiore libertà nella scelta delle applicazioni sui loro dispositivi. Apple ha dichiarato che gli aggiornamenti software futuri consentiranno agli utenti dell'UE di rimuovere le app preinstallate, come Safari, App Store, foto, camera e app di messaggistica, dai loro dispositivi. Questo passo si allinea ai requisiti dell'Atto sui Mercati Digitali, poiché gli utenti potranno sostituire queste app con alternative di terze parti.

Le eccezioni a questa regola sono le app Impostazioni e Chiamate di Apple, che non possono essere eliminate. Una nuova sezione all'interno dell'app Impostazioni consentirà agli utenti di scegliere fornitori alternativi per determinate funzioni, invece di utilizzare le app predefinite di Apple. Ad esempio, gli utenti avranno la possibilità di utilizzare un'app diversa per le chiamate invece di quella predefinita di Apple. Questa regola si estende anche ai gestori di password e tastiere. A partire dalla primavera del 2025, gli utenti avranno anche la libertà di scegliere alternative per le app di navigazione e traduzione, ha annunciato Apple. Fino alla fine di quest'anno, gli utenti di Safari dovranno ancora fare una nuova scelta per il loro strumento di navigazione web preferito su ogni dispositivo.

Sanzioni Monetarie Imminenti

Mentre Apple ha precedentemente consentito ai fornitori di terze parti di sostituire i suoi servizi Safari e Apple Pay con le loro alternative, l'aggiornamento software metterà in evidenza ulteriormente queste opzioni. A tal proposito, Apple ha dichiarato: "Questi aggiornamenti sono parte del nostro dialogo continuo e in corso con la Commissione Europea per soddisfare i requisiti dell'Atto sui Mercati Digitali in questi ambiti".

La Commissione Europea aveva precedentemente accusato Apple di violare l'Atto sui Mercati Digitali con le sue regolamentazioni dell'App Store, che limitavano gli sviluppatori di app nel reindirizzare liberamente i consumatori verso altre piattaforme per offerte e contenuti. Ciò ha portato a un'indagine contro Apple da parte delle autorità di regolamentazione dell'UE.

L'Atto sui Mercati Digitali, entrato in vigore all'inizio dell'anno, include una lista completa di regolamentazioni volte a promuovere la concorrenza negli ecosistemi della pubblicità digitale, della ricerca online e delle app. Se le autorità di regolamentazione dell'UE avessero trovato Apple colpevole di violazione della legge, la società avrebbe potuto affrontare una multa potenziale fino al 10% del suo fatturato globale.

Altre app preinstallate, come musica e mappe, saranno anch'esse soggette alla richiesta di rimozione dell'utente, date le nuove regole. Gli utenti dovrebbero notare che, sebbene possano passare ad app di navigazione alternative, l'app Mappe di Apple non può essere completamente eliminata dai loro dispositivi.

In alternativa, gli utenti possono utilizzare le app alternative scaricate per servizi come la gestione delle password e la funzionalità della tastiera, ma il predefinito iCloud Keychain e la tastiera di sistema di Apple non possono essere sostituiti completamente.

