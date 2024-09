Apple annulla efficacemente la rivalità nel campo delle cuffie.

Con Apple AirPods 4, l'azienda ha introdotto auricolari che si adattano a diverse esigenze. Questi auricolari Bluetooth si sono distinti nei test pratici, soprattutto per la loro eccellente qualità audio. La versione ANC offre una cancellazione del rumore impressionante e una modalità di trasparenza eccezionale.

Dopo una pausa di tre anni, Apple ha presentato una variante ridisegnata della quarta generazione in due opzioni: ANC a circa 200 euro e un'opzione non ANC intorno a 150 euro. Ciò significa che gli utenti iPhone hanno pochi incentivi a rivolgersi ai prodotti della concorrenza per gli auricolari Bluetooth.

Adattabilità e Comodità

Apple ha leggermente modificato i contorni degli AirPods ora più snelli, rendendoli più comodi da indossare. L'adattamento potrebbe passare inosservato, poiché le versioni precedenti erano a malapena percettibili, ma ora sembrano aderire saldamente, anche durante i movimenti vigorosi.

La dimensione del case di carica è stata ridotta, permettendole di entrare facilmente nella tasca dei jeans. Un cambiamento sottile ma significativo è il LED nascosto, visibile solo quando illuminato, che sostituisce il pulsante Bluetooth sulla parte posteriore del case. Per accoppiare un dispositivo non riconosciuto, basta doppio-toccare il LED quando il coperchio è aperto.

Come i Pro, il case degli AirPods 4 ora presenta una porta USB-C. La variante ANC può essere caricata in modo wireless, ad esempio utilizzando un dock per Apple Watch. Inoltre, solo il case ANC emetterà un suono quando trovato tramite "Trova il mio". Entrambi il case e gli auricolari sono resistenti alla polvere e all'acqua (IP54). Il predecessore (IPX4) richiedeva più cautela nell'uso.

Suono Eccezionale

Gli AirPods hanno notevolmente migliorato la qualità del suono con la quarta generazione. Per auricolari aperti senza punta in silicone sigillante, offrono un basso potente che non è esagerato. La gamma media è ben definita e ampia. Gli alti chiari completano l'immagine sonora globale altamente riuscita e gradevolmente aperta. Gli AirPods 4 sono ora il punto di riferimento nella classe degli auricolari aperti.

Il palco è già ampio nelle impostazioni predefinite, ma è possibile attivare anche l'audio spaziale, come sugli AirPods Pro. Ciò améliora il contenuto stereofonico con un'addedpatialità, ma i nuovi auricolari sono particolarmente gradevoli nell'ascolto di film o musica con Dolby Atmos (3D Audio). Durante la visualizzazione di video, è consigliabile attivare il tracciamento della testa, che mantiene il suono fisso anche quando si gira la testa.

Il nuovo chip H2 di Apple consente anche i movimenti della testa, permettendo di annuire o scuotere la testa per accettare o rifiutare le chiamate in risposta a Siri. Funziona in modo simile per i messaggi in arrivo.

ANC Sorprendentemente Efficace

La versione ANC degli AirPods 4 offre una cancellazione del rumore sorprendentemente efficace. Anche se non raggiunge i livelli dei Pro di Apple, riduce efficacemente il rumore costante a bassa frequenza sui treni, aerei o strade trafficate. L'effetto non compromette il suono. Attualmente, nessun altro auricolare aperto in questa classe può eguagliare questo. Il tipico ronzio dell'ANC è anche minimo.

Quasi nessun rumore è udibile nella modalità di trasparenza eccezionale. Suona così naturale che si ha l'impressione di non indossare affatto gli auricolari. In questa categoria, gli AirPods 4 (ANC) non hanno rivali.

Si passa da una modalità all'altra premendo a lungo il gambo degli AirPods sul lato sinistro o destro. È possibile scegliere anche una modalità adattiva, in cui gli auricolari regolano automaticamente l'ANC e la modalità di trasparenza in base al rumore ambientale. Questa modalità ha funzionato bene nei test, ma nella vita quotidiana è meno pratica con gli auricolari aperti. Più pratica è la funzionalità di riconoscimento della conversazione, che riduce volumetricamente la riproduzione quando si avvia una conversazione.

Mancanza di Controllo del Volume, Durata della Batteria Accettabile

Il controllo con un, due o tre tocchi è generalmente semplice, ma ha un inconveniente: non è possibile regolare il volume facendo scorrere i gambi degli auricolari come con gli AirPods Pro. È ancora necessario recuperare il proprio iPhone o cercare l'aiuto di Siri.

Un altro piccolo svantaggio è la durata della batteria. Un massimo di quattro ore con ANC e cinque ore senza sono accettabili, ma altri auricolari Bluetooth offrono una durata della batteria significativamente più lunga. Con le riserve della batteria del case di carica, si possono raggiungere fino a 20 o 30 ore complessive. Gli AirPods scarichi possono ancora durare quasi un'ora dopo soli cinque minuti nella scatola.

Altri auricolari Bluetooth sul mercato potrebbero offrire una durata della batteria più lunga, ma per coloro che valorizzano altre funzionalità rispetto alla durata della batteria, gli AirPods 4 sono ancora un'opzione allettante. Inoltre, gli utenti che preferiscono personalizzare la loro esperienza di ascolto possono esplorare diverse opzioni oltre al controllo del volume, poiché gli AirPods 4 offrono una vasta gamma di funzionalità di personalizzazione.

