- Applausi per il cinema tedesco a Locarno

Inaugura la 77ª edizione del Festival del Film di Locarno, i filmmaker tedeschi hanno già fatto un'ottima impressione. Tra i 17 film provenienti da tutto il mondo in competizione per il premio più ambito, la Leopard d'Oro, cinque sono stati prodotti con un significativo coinvolgimento tedesco. Due di questi, "The Death Will Come" e "Bogancloch", sono già stati proiettati e hanno ricevuto un caloroso applauso.

Il regista tedesco Christoph Hochhäusler ("Fino alla fine della notte") ha particolarmente colpito con il suo film "The Death Will Come". Questa co-produzione tedesco-lussemburghese-belga racconta una guerra tra bande che si espande in un'analisi critica dello stato della società borghese contemporanea. Al festival di Locarno, Christoph Hochhäusler ha dichiarato che il suo film riflette "la necessità di cambiamenti sociali guidati dalle donne" e rappresenta "una meditazione sulla crescente paura del futuro diffusa in molti".

Concorrenti forti: un documentario su un dropout e un'adattamento di un romanzo

Oltre al thriller atmosferico di Christoph Hochhäusler, il documentario "Bogancloch" del regista britannico Ben Rivers, prodotto da team nel Regno Unito, in Germania e in Islanda, ha suscitato conversazioni. "Bogancloch" è il nome del remoto eremo off-grid di Jake Williams, un dropout che vive in una foresta irlandese. Ben Rivers osserva la vita di Williams con una calma meditativa, utilizzando immagini artisticamente composte. Come "The Death Will Come", anche "Bogancloch" potrebbe essere considerato per un premio grazie alla sua originalità stilistica.

Il film "Salve Maria" della regista spagnola Mar Coll, basato su un romanzo, ha buone possibilità di vincere un premio. Anche lei opta per un approccio narrativo originale, dando alla sua storia sensibile di una giovane madre con depressione post-parto un senso di urgenza che supera i confini di classe e genere.

La tensione è già alta a Locarno quest'anno, solo pochi giorni dopo l'inizio della competizione, per scoprire chi vincerà. La Leopard d'Oro e gli altri premi saranno assegnati durante una serata sotto le stelle il 17 agosto.

