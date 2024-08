- Appiicazione disperata: gli apicoltori chiedono aiuto per controllare il problema degli orsi asiatici

L'Associazione degli Apicoltori di Berlino sta cercando di impedire la diffusione della Vespa velutina in città e chiede l'aiuto dei cittadini per trovare questi insetti. Credono che le vespe potrebbero nascondersi nell'edera fiorita, quindi invitano i berlinesi a cercare l'edera in tutta la città durante il periodo di fioritura. Melanie von Orlow, leader del gruppo, ha dichiarato all'Agenzia Telegrafica Tedesca che basta un breve periodo di tempo in una giornata di sole senza pioggia in temperature miti per avvistare api e vespe sui fiori. Se qualcuno avvista insetti più grandi sull'edera, dovrebbe riprenderli in video e inviare il filmato, insieme al luogo del ritrovamento, al Servizio di Hymenoptera dell'Associazione di NABU Berlino per l'identificazione.

La Vespa velutina rappresenta una minaccia significativa per le colonie di api; le attacca. Le api sono la principale fonte di cibo della Vespa velutina - che costituisce l'80% della loro dieta. Gli adulti si nutrono principalmente di nettare, frutta matura e liquidi zuccherini degli alberi, secondo NABU.

Questo insetto pericoloso si è già diffuso nella Germania sud-occidentale e ha registrato una crescita rapida, ha detto von Orlow. Berlino ha segnalato il primo caso lo scorso anno, con una vespa scoperta in un ristorante di Schöneberg. Finora, sono stati segnalati più di 200 casi sospetti a NABU Berlino, tutti risultati negativi.

La Vespa velutina, anche nota come Vespa velutina, è più piccola della Vespa europea e ha un corpo principalmente nero con testa nera e zampe e petto giallastri. Costruiscono i loro nidi nelle chiome degli alberi.

Avvistata per la prima volta in Europa nel 2004 in Francia, la vespa è probabilmente arrivata dalla Cina via mare su merci importate. Da allora, è stata segnalata anche in Spagna, Italia, Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. Il primo caso in Germania è stato registrato nel 2014, nel Baden-Württemberg.

Altri insetti potrebbero essere attratti dall'edera fiorita, in quanto fornisce una ricca fonte di nettare e polline. Inoltre, se qualcuno incontra una vespa che sembra più grande del solito e sospetta che sia la Vespa velutina, dovrebbe evitarla e segnalare immediately le autorità.

Leggi anche: