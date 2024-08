- Appetito persistente e riflessioni pesanti

Mentalmente, le storie si sono adattate alla situazione intensa in "Sono una Star - Clash delle Leggende della Giungla" (l'episodio attuale è disponibile in anteprima su RTL+, poi va in onda linearmente su RTL). Tuttavia, il decadimento fisico incombe sul nono giorno. Kader Loth (51) esprime: "Mi sento come il Titanic. È solo questione di tempo prima che affondi". Per fortuna, Winfried Glatzeder (79) se ne va in modo meno drammatico di quanto avesse temuto. La sua uscita è carica di emozioni, dice: "Mi sento come a un funerale", e viene confortato da un abbraccio collettivo di tutti i presenti.

Interazioni Emotive Attorno al Fuoco

L'atmosfera tetra persiste mentre Kader Loth e Danni Büchner (46) discutono della perdita di familiari. Loth condivide la recente perdita della suocera, mentre Büchner si sofferma sul marito Jens, scomparso nel 2018: si è sentita libera dopo due anni di lutto. Il suo consiglio all'amica è commovente: "Devi darti tempo e spazio per il tuo dolore. [...] Ho pianto tanto".

Büchner si apre ancora di più, ammettendo di aver lottato con la depressione e l'autolesionismo dopo anni di abusi domestici. La minaccia di perdere i suoi figli l'ha spinta a superare le sue difficoltà.

Nel frattempo, gli abitanti della giungla lottano contro la stanchezza e la fame. Per rimanere svegli, ricorrono a diverse strategie. Kader Loth chiacchiera per restare attiva, mentre Georgina Fleur (34) dorme passivamente. L'irritazione degli altri per il disinteresse di Fleur rispetto alla regola di non dormire durante il giorno è palpabile: "Ci dà fastidio a tutti, non rispetta mai la regola", dice Büchner.

Fame e Temperamento

La combinazione di fame e stanchezza spinge Sarah Knappik (37) e Giulia Siegel (49) a confrontare le loro lunghe diatribe. Knappik cerca di spiegare perché Siegel l'ha ferita, ma Siegel mostra poca empatia: "Va bene, dimmi quando hai finito". I loro scambi accesi sfociano in ulteriori tensioni irrisolte.

Scontento Senza Cena

La fame diventa un problema maggiore per il gruppo e la cena non offre alcun sollievo. Mola Adebisi (51) anela al sushi, mentre Büchner immagina un doner. Ma Gigi Birofio (25) crolla, disperato: "Sono al limite, sono arrivato al mio limite", e allucina pizza e pasta come se fossero tesori nascosti nella giungla.

Il quaglia arrosto con limone acido e cavolo sabbioso di Siegel non fa che aumentare il malcontento del gruppo. Nonostante la fame, lo dividono con espressioni accigliate e nausea repressa.

Turbolenze nella Leadership

Quando Gigi viene nominato capo squadra, si ribella al suo nuovo ruolo: "Non voglio avere alcuna responsabilità!" Il suo approccio alla leadership è insolito, ordina: "Non fatemi innervosire e mostrate iniziativa!"

Alla fine, accetta il suo ruolo di leader e, con un nuovo senso di scopo, dichiara: "Diventerò padre! Il significato della vita: avere figli!" Tuttavia, l'atteggiamento di Kader è cupo: "Una cosa è certa, tutti qui saremo morti tra cento anni. Anche i cameramen. Tutti noi. E quando moriremo, sarà come se non fossimo mai esistiti".

Sarah Knappik e Elena Miras: Nessun Guadagno

Una prova nella giungla potrebbe averli salvati, ma Sarah Knappik e Elena Miras (32) sono rimaste a corto. Hanno lottato come squadra su una scala, sospese sopra una fossa piena di rifiuti e fango di pesce. Hanno lottato per scrivere parole come "Africa" al contrario e nominare quattro paesi africani mentre erano pericolosamente sospese sopra la fossa.

