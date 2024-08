Appena 65000 domande di riscaldamento rispettoso del clima approvate

Dall'inizio dell'anno, circa 65.000 richieste di finanziamento per il riscaldamento a basso impatto climatico sono state approvate. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia verde-led in risposta al gruppo parlamentare CDU/CSU, reso disponibile all'agenzia di stampa Reuters martedì. Questo è lo stato attuale al 28 luglio. Non sono state fornite cifre sul volume dei finanziamenti.

Per quest'anno, sono stati stanziati €16,7 miliardi nel Fondo per il Clima KTF per il programma Edifici Efficienti Federali (BEG), che promuove, ad esempio, lo scambio di finestre o sistemi di riscaldamento.

Secondo la richiesta dell'Unione, il governo a traffico rosso di SPD, Verdi e FDP attribuisce solo un "ruolo secondario" all'uso dell'idrogeno nella generazione decentralizzata di calore. Tuttavia, l'uso di caldaie a idrogeno o di centrali a cogenerazione a idrogeno negli edifici non collegati a una rete di calore e in cui non possono essere utilizzati efficientemente i pompe di calore può essere un'opzione tecnologica necessaria se ci sono già grandi consumatori di idrogeno nei dintorni e un'adeguata fornitura di idrogeno è disponibile a basso costo.

Il Ministero dell'Economia sta pianificando un secondo summit nazionale sul calore, dopo il primo incontro a giugno 2023. La regolamentazione della fornitura di calore a rete sarà anche rivista. "La bozza della revisione include, in particolare, regolamentazioni per rafforzare i diritti dei consumatori e la trasparenza, per stabilizzare il quadro economico per l'espansione efficiente e la decarbonizzazione delle reti di calore e per adattarsi alla digitalizzazione in corso." Il gabinetto dovrebbe dare il via libera a questo il prima possibile ad agosto. Le misure dovrebbero entrare in vigore nella seconda metà dell'anno. Circa il 15% delle famiglie e molte imprese industriali in Germania sono collegate alla rete di calore esistente.

Dal'inizio dell'anno, il numero di richieste di finanziamento approvate per il riscaldamento a basso impatto climatico è significativamente aumentato. Poiché il gabinetto prevede di dare il via libera alla revisione della regolamentazione del calore a rete in agosto, si prevedono cambiamenti per rafforzare i diritti dei consumatori e la trasparenza.

