- Appelkamp si ferma temporaneamente

Fortuna Düsseldorf è momentaneamente priva dei servizi di Shinta Appelkamp. Il centrocampista di 23 anni ha subito uno strappo in uno dei suoi muscoli della coscia, senza coinvolgere i tendini, secondo il comunicato del club dopo una valutazione medica. A causa di questo infortunio, Appelkamp non è potuto scendere in campo nella partita di Coppa di Germania contro il Dynamo Dresden (0:2) della domenica.

Nella stagione precedente, Appelkamp aveva dovuto trascorrere un periodo di stop a causa di uno strappo al muscolo della gamba. Tuttavia, ha dimostrato la sua importanza per la squadra di coach Daniel Thioune con tre gol e dieci assist in un totale di 25 partite di campionato. Purtroppo, nella sfortunata retrocessione contro il VfL Bochum, è riuscito a giocare solo pochi minuti nella prima partita.

Nonostante l'infortunio, l'assenza di Appelkamp non si è fatta sentire fortemente nella Zweite Liga, poiché la Fortuna Düsseldorf ha continuato la sua forma impressionante. Dopo il suo recupero, Appelkamp era ansioso di contribuire alla spinta della squadra per tornare in Bundesliga.

