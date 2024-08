- Appartamento cede alle fiamme - pompiere ferito leggermente

Un pompiere ha subito lievi ferite mentre combatteva un incendio in un edificio residenziale situato a Deggendorf. Secondo le autorità, un incendio si è verificato in un appartamento al secondo piano per ragioni ancora ignote, causando danni che hanno superato i cinquecentomila euro.

Stando alle dichiarazioni della polizia, un residente locale ha sentito un forte rumore e ha notato del fumo uscire da uno degli appartamenti dell'edificio. L'appartamento interessato è stato completamente distrutto, con l'incendio che si è propagato parzialmente nello spazio del solaio. Alcune piastrelle sono cadute dal tetto, causando danni ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Il 33enne residente dell'appartamento danneggiato non si trovava presente durante l'incidente. La causa iniziale dell'incendio è rimasta sconosciuta. Circa 15 persone sono state fatte evacuare dall'edificio durante i lavori dei pompieri, fortunatamente nessuna di loro ha riportato ferite.

Despite the extensive damage, no insurance company had yet been contacted to cover the costs exceeding half a million euros. Other affected residents were still uncertain about their living arrangements after the fire.

