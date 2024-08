- Apparizione recente dopo una lunga assenza

Dopo la resa pubblica della sua diagnosi di cancro, le apparizioni pubbliche della Principessa Kate (42) sono state rare. L'ultima volta è stata vista in un video delle Olimpiadi, e l'ultimo evento in presenza è stato più di un mese fa a Wimbledon, dove ha consegnato il trofeo al giovane campione Carlos Alcaraz (21). Tuttavia, sono state recentemente diffuse alcune immagini, con "The Sun" che ne ha ottenute alcune, che mostrano la Principessa Kate di Galles mentre partecipa a un servizio religioso in Scozia.

Il Re Carlo III si unisce al servizio

Queste foto sono state scattate il 25 agosto. Kate, accompagnata dal figlio Principe George (11), è stata avvistata in macchina con il Principe William (che stava guidando), con Kate seduta comodamente nel sedile del passeggero, vestita con una giacca a quadri e un cappello marrone con piume. La loro destinazione era la Crathie Parish Church in Aberdeenshire, Scozia.

Altri noti membri della famiglia reale britannica erano presenti. Il Re Carlo III (75) e la Regina Camilla (76) sono arrivati vestiti con eleganti abiti in tartan scozzese e si sono seduti accanto al Principe Edoardo (60) e sua moglie, la Duchessa Sofia (59).

La Principessa Kate attualmente risiede a Balmoral Castle con la sua famiglia. Questa prestigiosa tenuta scozzese è stata una meta estiva per i membri della famiglia reale britannica, compresa Kate, che ha iniziato a visitarla dopo il suo matrimonio con il Principe William nel 2011. Dopo la morte della Regina Elisabetta II (1926-2022) a Balmoral, il castello potrebbe avere ancora più significato emotivo per la famiglia reale.

In passato, Kate aveva trascorso la maggior parte del suo periodo di recupero a casa della sua famiglia a Windsor, Adelaide Cottage, e nella sua casa delle vacanze, Anmer Hall, in Norfolk.

