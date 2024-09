- Apparizione prevista di Shooting Star Wanner alla DFB, interruzione prevista in U21

Prospecto promettente Paul Wanner di 1. FC Heidenheim continua ad essere una figura chiave nei piani della Federazione Tedesca di Calcio (DFB) e ha attirato l'attenzione dell'ex allenatore Julian Nagelsmann. Il centrocampista, attualmente in prestito dal FC Bayern Monaco, avrebbe dovuto prendere parte alle due qualificazioni Under 21 contro Israele il 6 settembre alle 18:00 a Győr e contro l'Estonia il 10 settembre alle 18:00 a Tallinn, entrambe su ProSieben MAXX.

Tuttavia, Wanner ha espresso il desiderio di "consolidarsi nella massima serie" prima di tutto, ha spiegato l'allenatore della nazionale Under 21 Antonio di Salvo. "Date le sue attuali circostanze, abbiamo deciso insieme di tenerlo a Heidenheim per questo motivo."

"Un prospetto interessante"

Nagelsmann vede anche del potenziale in Wanner. "Sta giocando bene. È un giocatore con tanto potenziale, che stimiamo molto alla DFB. Quando passerà alla nazionale maggiore dipenderà da lui," ha detto Nagelsmann, che ha allenato Wanner al FC Bayern. "È un giocatore affascinante con un futuro brillante."

Wanner ha giocato un ruolo importante nella striscia positiva di Heidenheim nella Bundesliga, con cinque vittorie nelle prime cinque partite ufficiali. Il giovane ha già segnato quattro gol in partite ufficiali ma ha anche affrontato intense 'settimane inglesi'.

Nato in Austria, Wanner ha fatto uno stage di allenamento con la squadra di Ralf Rangnick lo scorso novembre, che continua a mostrare interesse. Tuttavia, di Salvo ha commentato, "Non è stato un argomento di considerazione per lui. Non è compito mio discutere il suo futuro. Al momento, ha scelto la Germania."

Di Salvo sarà senza i difensori Linus Gechter (Hertha BSC, infortunio al ginocchio) e Kenneth Schmidt (SC Freiburg, stiramento muscolare) all'ultimo momento. L'attaccante Tim Lemperle (1. FC Köln) si unirà alla squadra solo il giorno prima della partita a causa della malattia. Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) è stato selezionato come sostituto in attacco.

La Germania guida il Gruppo D nelle qualificazioni Europee con 16 punti, davanti alla Polonia che ha 15 punti e ha giocato una partita in più. L'Israele occupa l'ultima posizione. "Non possiamo sottovalutare la partita in trasferta," ha avvertito di Salvo.

Per le finali Europee del 2025 in Slovacchia, si qualificheranno direttamente i nove vincitori del gruppo e i tre migliori secondi classificati. Le altre sei seconde classificate si sfideranno nei playoff per le ultime tre posizioni.

