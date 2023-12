António Félix Da Costa si aggiudica l'ePrix di Marrakech grazie a una prestazione straordinaria

Il pilota portoghese è partito in pole position e, dopo aver duellato con il pilota della BMW Maximilian Günther per la prima metà della gara, si è staccato dal gruppo degli inseguitori per conquistare la prima vittoria per la sua nuova squadra.

Il margine di vittoria di 11,427 è stato il terzo più grande nella storia della Formula E, che prevede l'utilizzo di auto elettriche, ed è il terzo podio di da Costa in tre gare, dopo il secondo posto a Santiago e in Messico.

Si è portato a 11 punti di distanza da Mitch Evans, secondo in classifica.

Günther, che ha preso brevemente il comando a metà gara, ha lottato con il compagno di squadra di Techeetah Jean-Éric Vergne e ha recuperato il secondo posto solo all'ultimo giro.

Il francese - partito in 11a posizione - ha dimostrato la sua esperienza arrivando terzo, tenendo a bada Sebastien Buemi sul traguardo con lo 0% di carica residua nella batteria.

Da Costa ha utilizzato tatticamente le sue due modalità di attacco - in cui i piloti escono dalla linea di gara e attraversano la Zona di Attivazione, dove raccolgono 35 kW di potenza extra per alcuni giri - per ottenere facilmente la vittoria.

È stata la terza vittoria della carriera di da Costa in Formula E, avendo già vinto nel 2015 a Buenos Aires e nel 2019 a Ad Diriyah.

Finora è emerso un vincitore diverso in ognuna delle cinque gare della stagione. La scorsa stagione è iniziata con otto vincitori diversi nelle prime otto gare.

"Ho dovuto giocare una carta coraggiosa, ho dovuto lasciare che Max si avvicinasse molto e ho dovuto costringerlo a usare la sua energia e ad attaccare in seconda battuta", ha dichiarato da Costa. "Stavo controllando Andre (Lotterer) e ha funzionato alla perfezione.

Avevamo in mente un buon piano e una preparazione straordinaria, abbiamo fatto un sacco di duro lavoro che ha dato i suoi frutti".

"Per Vergne - tanto di cappello - ha avuto una settimana difficile, ha avuto una giornata difficile e ha conquistato un podio per la squadra, quindi ben fatto".

Dopo la gara, Günther ha riconosciuto il suo successo nel dividere le due auto Techeetah e finire sul podio.

"Ho lottato contro le vetture Techeetah, è stato emozionante. Sapevamo di potercela fare con l'energia e fare la mossa a due curve dalla fine per la P2 è stata una bella sensazione", ha detto il tedesco.

"È stato impressionante quello che [Vergne] ha fatto, il recupero che ha fatto durante la gara e noi avevamo un vantaggio energetico rispetto a lui, che abbiamo sfruttato nell'ultima fase della gara".

Evans, che ha vinto l'ePrix precedente in Messico e ha iniziato la giornata in testa alla classifica del Campionato piloti, è dovuto partire dal fondo del gruppo dopo che non è riuscito a far segnare un tempo sul giro nelle qualifiche, dopo essere stato cronometrato.

Dalle retrovie, il pilota neozelandese è riuscito a farsi strada nel gruppo, scalando 18 posizioni e concludendo al sesto posto.

