Antonio Conte nominato nuovo allenatore del Tottenham Hotspur

La nomina dell'italiano arriva solo un giorno dopo che gli Spurs hanno rinunciato ai servizi di Nuno Espírito Santo.

Conte è il quarto manager permanente del Tottenham negli ultimi tre anni, dopo il licenziamento di Mauricio Pochettino nel novembre 2019.

"Sono estremamente felice di tornare ad allenare, e di farlo in un club di Premier League che ha l'ambizione di essere di nuovo protagonista", ha dichiarato Conte in un comunicato del club.

"Il Tottenham Hotspur ha strutture all'avanguardia e uno dei migliori stadi al mondo.

"Non vedo l'ora di iniziare a lavorare per trasmettere alla squadra e ai tifosi la passione, la mentalità e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto, come giocatore e come allenatore".

Il 52enne torna nella Premier League inglese dopo aver trascorso due stagioni in Inghilterra con i rivali londinesi del Tottenham, il Chelsea.

Conte ha guidato il Chelsea al titolo di Premier League nel 2017 e alla FA Cup nel 2018 prima di essere licenziato nel luglio 2018.

LEGGI: Ibrahimovic segna il 400° gol in carriera in campionato nella vittoria del Milan sulla AS Roma

Il suo curriculum parla da solo

Dopo quasi un anno di assenza, è tornato a dirigere un club nel maggio 2019, quando è stato nominato allenatore dei giganti della Serie A, l'Inter.

La scorsa stagione l'italiano ha guidato l'Inter alla conquista del primo scudetto in oltre un decennio, ponendo fine alla serie di nove titoli consecutivi della sua ex Juventus, prima di lasciare il club nel maggio di quest'anno.

"Il suo curriculum parla da solo, con una vasta esperienza e trofei sia in Italia che in Inghilterra", ha dichiarato Fabio Paratici, direttore generale del calcio del Tottenham.

"Conosco in prima persona le qualità che Antonio può portare a noi, avendo lavorato con lui alla Juventus, e non vedo l'ora di vederlo all'opera con il nostro gruppo di giocatori di talento".

Conte, ex centrocampista della Juve e dell'Italia, ha trascorso 13 anni nel club bianconero, vincendo una serie di trofei, tra cui cinque titoli italiani di Serie A e una UEFA Champions League.

Ha iniziato ad allenare la Vecchia Signora nel 2011 e l'ha portata a vincere cinque trofei nel giro di tre anni, prima di ottenere altri successi con il Chelsea e l'Inter.

Conte assume la guida di un Tottenham Hotspur che langue all'ottavo posto in classifica, a 10 punti dall'attuale leader Chelsea.

La prossima partita del Tottenham è giovedì, quando ospiterà il Vitesse Arnhem nella UEFA Europa Conference League. Al momento non è chiaro se Conte sarà in panchina per l'incontro.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com