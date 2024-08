Antonelli ha avuto un incidente durante la gara di Monza

Nella sua mente, le cose non sono andate come previsto per il prodigio Andrea Kimi Antonelli. Durante la sua prima sessione di allenamento in Formula 1, l'18enne è slittato a alta velocità contro una pila di pneumatici. La sua vettura Mercedes ha dovuto essere trainata via e Antonelli ha lasciato una serie di imprecazioni.

Considerato il possibile successore del recordman del mondo Lewis Hamilton alla Mercedes per la stagione upcoming, Antonelli è stato beccato alla radio mentre bestemmiava e si è scusato in seguito. Il capo della squadra Mercedes, Toto Wolff, noto sostenitore del talento di Antonelli, ha consolato il suo protetto via radio: "Va tutto bene, Kimi, è tutto a posto". La sessione di allenamento è stata momentaneamente interrotta per circa 13 minuti a causa dell'incidente.

Max Verstappen, il campione del mondo in carica e leader della classifica piloti, ha registrato il tempo più veloce in FP1 (Prima Sessione di Allenamento) con la Red Bull, con un tempo di 1:21.676 minuti. Lando Norris, vincitore di Zandvoort, lo ha seguito da vicino in terza posizione, circa due decimi di secondo dietro Verstappen. Charles Leclerc della Ferrari si è piazzato tra i due in quarta posizione.

Nico Hülkenberg ha chiuso ultimo per la Haas, subito davanti ad Antonelli. Franco Colapinto, il primo pilota argentino in Formula 1 in 23 anni, si è classificato al 17° posto, riscontrando anche problemi con il letto di ghiaia.

Il circuito ad alta velocità nel nord dell'Italia ha subito una significativa ristrutturazione in vista del Gran Premio d'Italia di quest'anno (domenica, ore 15/RTL, Sky e sul live ticker di ntv.de), con un budget di circa 21 milioni di euro. È stato posato nuovo asfalto, la larghezza della pista è stata regolata in alcune aree e sono state installate nuove barriere più piatte per rendere il tradizionale circuito della Lombardia ancora più veloce e fluido.

Oltre a Wolff, Antonelli ha anche Hamilton dalla sua parte. Giovedì, il pilota Mercedes ha dichiarato: "Per un po' di tempo, ho pensato che la squadra dovrebbe optare per Kimi". Antonelli ha originariamente guidato la vettura di George Russell. Russell, previsto per rimanere con la Mercedes fino al 2025, deve ora affrettarsi a riparare la sua auto per la seconda sessione di allenamento (ore 17/Sky e sul live ticker di ntv.de).

