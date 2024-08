- Anton Luchs mostra esitazione nell'esaminare il suo nuovo spazio abitativo

Coyote Anton esplora con cautela la sua nuova dimora nelle montagne Erz occidentali. Dotato di un dispositivo di tracciamento GPS, il piccolo mammifero si mantiene principalmente nell'area dove è stato liberato dalla sua gabbia di trasporto lo scorso lunedì. Si comporta con la stessa riservatezza dei suoi compagni Juno e Chapo dopo la loro liberazione, secondo Karin Bernhardt, portavoce dell'Ufficio di Stato per l'Ambiente, l'Agricoltura e la Geologia. Si prevede che allargherà gradualmente il suo territorio.

Non molto tempo dopo il suo debutto, il giovane Anton di 1,5 anni ha fatto ritorno al suo "punto di liberazione". In seguito, la sua posizione è stata difficile da tracciare, presumibilmente a causa di una zona senza segnale. Un comportamento del genere non sorprende gli esperti. "Anton, che è stato allevato in cattività, ha aspettative diverse rispetto alle due coyote femmine catturate, Nova e Alva, provenienti dalla Giura svizzera. Sta ancora imparando che i suoi movimenti non sono più limitati dalle recinzioni e che deve cacciare per procurarsi il cibo", ha dichiarato Bernhardt. Juno e Chapo si sono adattati con successo a questo stile di vita.

Anton ha trascorso i suoi primi giorni in una vasta area di allevamento in uno zoo belga e per diversi mesi è stato addestrato per il rilascio nella recinzione coordinata del Villaggio del Gatto Selvatico a Hütscheroda, Turingia. Ha superato tutti i test di comportamento e gli esami della salute necessari per il rilascio. L'obiettivo è quello di liberare 20 coyote entro il 2027, principalmente utilizzando animali selvatici catturati in Svizzera e quelli allevati in cattività provenienti da zoo. Finora, sono stati liberati tre maschi e due femmine. Insieme alla Turingia e al Baden-Württemberg, la Sassonia è l'unico stato federale che ha riintrodu

