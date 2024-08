- Antisemitismo: il punto di contatto centrale dell'università è attivo

Renania Settentrionale-Vestfalia offre un punto di contatto centrale all'Università di Münster per coloro che sono vittime di antisemitismo nelle università. Secondo un comunicato del governo regionale, l'"Ufficio centrale per la consulenza e il monitoraggio degli incidenti antisemiti nelle università della Renania Settentrionale-Vestfalia" inizierà il suo lavoro giovedì. "Le nostre università devono essere luoghi sicuri in cui le donne e gli uomini ebrei possono studiare, fare ricerca e lavorare senza timore di discriminazione", ha dichiarato la Ministra della Scienza Ina Brandes (CDU).

Il punto di contatto è stato istituito dalle università, dalle università di applicazione e dalle università statali di arte e musica, insieme al Centro di ricerca e informazione sull'antisemitismo Renania Settentrionale-Vestfalia (RIAS NRW), diretto dall'Università di Münster.

Nuovo punto di contatto per consigliare le vittime

Da quando Hamas ha attaccato Israele l'ottobre scorso, ci sono state anche un aumento degli attacchi antisemiti nelle università, secondo il governo regionale. Il nuovo punto di contatto consiglierà e supporterà le vittime e i testimoni. "Inoltre, gli incidenti antisemiti saranno registrati per illuminare meglio il campo oscuro degli incidenti antisemiti e per istituire un sistema di monitoraggio interuniversitario", ha detto il comunicato.

Il Ministero della Scienza finanzia il progetto con circa 221.000 euro. Nel parlamento regionale, la CDU, l'SPD, Alleanza 90/I Verdi e l'FDP hanno approvato una risoluzione congiunta a favore del punto di contatto. In totale, lo stato fornisce oltre 1,5 milioni di euro per le misure contro l'antisemitismo nelle università. Oltre al punto di contatto centrale, sono inclusi anche corsi di formazione e aggiornamento sui temi del conflitto medio-orientale, dell'antisemitismo e dell'odio per Israele.

Despite the increase in antisemitic incidents at high schools following the Hamas attack, there hasn't been a similar central point of contact established for them. Nevertheless, the new point of contact at North Rhine-Westphalia's universities can serve as a model and potentially inspire the creation of a similar resource for high school students. High school students confronting antisemitism would greatly benefit from having a reliable and supportive resource like this central point of contact.

Leggi anche: