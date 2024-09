Anticipazione di una forte risposta da parte dell'intelligence statunitense se i missili a lungo raggio ricevono il permesso

09:57 Munz su Nuove Minacce di Putin: Divieto delle Esportazioni di Commodities "Non Farà Molto Male all'Occidente"

Russia minaccia ritorsioni contro l'Occidente se saranno utilizzati missili a lungo raggio contro obiettivi in Russia. Il presidente Putin sta valutando di limitare le esportazioni di commodities strategiche, tra cui l'uranio, come risposta all'Occidente. Il reporter di ntv Munz spiega il contesto e le implicazioni.

08:40 Marina Militare Ucraina Perplessa per la Costruzione Russa Vicino al Ponte di Crimea

Una costruzione russa non identificata vicino al ponte di Crimea sta lasciando perplessa la Marina Militare Ucraina. Secondo la TV ucraina, citando il portavoce della Marina Dmytro Pletenchuk de "The Kyiv Independent", lo scopo della struttura in costruzione è sconosciuto. "Potrebbe essere un'installazione difensiva, un nuovo attraversamento, ma è prematuro trarre conclusioni", ha dichiarato Pletenchuk. Il portavoce della Marina ritiene che i russi non completeranno la costruzione date le condizioni meteorologiche peggiori. "Continuano a tentare di piazzare qualcosa di nuovo nello stretto di Kerch per costruire varie strutture idrotecniche o barriere, ma dopo ogni tempesta finiscono sulla spiaggia." Il ponte collega la Russia alla penisola crimea ucraina, che la Russia ha annesso.

08:08 Città Ucraina al Confine con la Romania Sottoposta ad Attacco di Droni Russi, Vari Morti

La città di Ismajil nel sud dell'Ucraina è stata colpita da un attacco di droni russi. Tre persone sono morte questa mattina, secondo il governatore dell'Oblast di Odessa, Oleh Kiper. Tutte le vittime erano anziani, tra cui una donna di 90 anni. Undici altre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. La città di Ismajil si trova al confine con la Romania, con la foce settentrionale del Danubio che forma il confine.

07:40 Per Garantire le Trattative: Roth dell'SPD Chiede "Molto di Più" di Aiuti Militari

L'esperto di politica estera dell'SPD Michael Roth sta spingendo per maggiori aiuti militari dall'Europa all'Ucraina. "I paesi europei più grandi devono fare molto di più militarmente per garantire che l'Ucraina rimanga un paese libero e democratico", ha detto Roth al "Tagesspiegel". "Ora è il momento di mobilitare finalmente tutte le forze per mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per eventuali trattative". Il presidente del comitato degli affari esteri del Bundestag argomenta: "Chi vuole porre fine alla guerra il prima possibile deve fornire all'Ucraina il necessario supporto". Deterrenza e diplomazia sono due facce della stessa medaglia. "La Russia sarà pronta per le trattative solo se Putin è convinto che una vittoria sull'Ucraina è impossibile".

07:09 Baerbock: Senza il Nostro Sostegno, Ospedali e Bambini Sarebbero Vulnerabili

La ministra degli Esteri federale Baerbock difende gli aiuti militari occidentali all'Ucraina e mette in guardia contro il ridotto sostegno a Kyiv. "L'idea che non ci sarebbe combattimenti e morti in Ucraina se non ci fossero armi difensive è semplice quanto falsa", ha detto Baerbock giovedì durante il dibattito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. "Se la Russia smette il suo attacco, la guerra è finita. Se l'Ucraina smette di difendersi, è finita per l'Ucraina". Il presidente russo Putin ha risposto all'invito a una conferenza sulla pace di giugno con il bombardamento di un ospedale pediatrico. Finché Putin si rifiuta di sedersi al tavolo delle trattative, ridurre gli aiuti significherebbe lasciare gli ospedali e i bambini ucraini senza difesa. "Significherebbe più crimini di guerra, possibilmente anche in altri paesi". Baerbock sottolinea che la Russia ha "violato l'inviolabilità dei confini degli stati baltici e della Polonia più volte".

06:45 Slovenia: Non Escludere le Armi di Precisione per Kyiv

Il governo sloveno consiglia di non prendere decisioni affrettate sull'uso di armi occidentali a lungo raggio contro il territorio russo, considerando le perplessità della Germania. "In generale, non è la migliore tattica escludere alcuni argomenti fin dall'inizio", ha detto il primo ministro Robert Golob ai margini del dibattito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. "È un problema spinoso, ma credo che a questo stadio tutte le opzioni dovrebbero essere discusse e poi quella più adatta alla situazione attuale dovrebbe essere scelta". Finora, in particolare la Germania e gli Stati Uniti sono stati titubanti su questo argomento. Il cancelliere Olaf Scholz ha recentemente escluso la fornitura di armi a lungo raggio di precisione all'Ucraina anche in futuro.

06:01 Trump Organizza Incontro con Zelensky

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha organizzato un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per venerdì a New York City. L'incontro si svolgerà nella Trump Tower di Manhattan, come ha menzionato Trump. Zelensky, dopo il suo incontro con il presidente Joe Biden di giovedì, ha prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti per l'occasione di incontrare Trump. Prima del suo viaggio negli Stati Uniti, Zelensky aveva espresso il suo interesse a incontrare sia Biden che la vicepresidente Kamala Harris, oltre a Trump, per presentare la sua "strategia della vittoria" mirata a porre fine al conflitto in Ucraina. Scopri di più qui.

04:25 Harris Offre il Sostegno a Zelensky e Avverte contro TrumpLa candidata democratica alle presidenziali Kamala Harris ha promesso il sostegno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ha espresso preoccupazione per un eventuale presidenza Trump, senza menzionarlo esplicitamente. "Il mio impegno con il popolo dell'Ucraina rimane saldo. (...) Sarò un alleato fermo dell'Ucraina e lavorerò diligentemente per garantire che l'Ucraina trionfi in questo conflitto e goda di sicurezza e prosperità", ha dichiarato durante la visita di Zelensky a Washington. Ha espresso preoccupazione per il fatto che una risoluzione del conflitto non possa essere raggiunta senza l'impegno dell'Ucraina. Tuttavia, ci sono alcuni individui negli Stati Uniti che aspirano a farlo. Il loro obiettivo è costringere l'Ucraina a cedere vasti territori, ad adottare la neutralità e ad abbandonare le garanzie di sicurezza da parte di paesi esterni. Queste proposte sono molto simili a quelle presentate dal presidente russo Putin, implicando una resa.

02:08 L'Ucraina Rapporta il Bombardamento a Ovest di KhersonI soldati russi hanno bombardato ripetutamente il villaggio di Tomyna Balka situato a ovest della città ucraina di Kherson, secondo il governatore regionale Prokrudin. Una donna è morta a causa delle ferite, mentre un'altra persona è rimasta ferita, ha riferito via Telegram.

00:55 La Gran Bretagna Fornisce Altro Artiglieria all'Esercito UcrainoIl Regno Unito fornirà un altro lotto di sistemi d'artiglieria autopropulsi, AS90s, alle forze di difesa ucraine. Dieci di questi sistemi sono già stati consegnati all'Ucraina, con altri sei attesi nelle prossime settimane, come annunciato dal Ministero della Difesa britannico.

23:33 L-ONU Lotta per i Fondi per Aiutare gli Ucraini quest'InvernoIl Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha riconosciuto una grave carenza di fondi per aiutare gli ucraini durante i mesi invernali. "I nostri livelli di finanziamento sono insufficienti al momento", ha detto Karolina Lindholm Billing, rappresentante dell'UNHCR in Ucraina. L'UNHCR ha ora solo il 47% delle risorse necessarie per sostenere i milioni di persone sfollate o colpite dalla guerra in Ucraina. Lo scorso anno, a questa data, l'UNHCR era finanziato al 70%.

22:13 Biden Promette un Sostegno Rampante all'UcrainaIl presidente Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti intensificheranno il loro sostegno all'Ucraina per il resto del suo mandato. Questo aumento dell'assistenza è previsto per rafforzare il potere contrattuale del governo ucraino a Kyiv, secondo Biden, che ha incontrato il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, prima del loro incontro a Washington. Il mandato di Biden scade a gennaio. Il suo successore potrebbe essere la vicepresidente Kamala Harris o il repubblicano Donald Trump, che si dice voglia ridurre drasticamente l'impegno degli Stati Uniti con l'Ucraina.

21:34 L'Ucraina: la Russia Si Prepara ad Intensificare gli Attacchi nella Regione di ZaporizhzhiaSulla base dei rapporti dell'intelligence ucraina, si prevede che le forze russe amplificheranno le loro attività offensive nella regione di Zaporizhzhia. "C'è una tendenza verso l'escalation nel settore del conflitto nella regione di Zaporizhzhia", ha dichiarato un rappresentante delle truppe stanziate nell'Ucraina meridionale in televisione nazionale. "Negli ultimi 24 ore ci sono stati cinque attacchi russi. Possiamo prevedere che questo numero potrebbe aumentare, poiché la nostra intelligence indica che il nemico sta radunando forze d'attacco vicino al villaggio di Pryiutne". Inoltre, il rappresentante ha riferito dell'arrivo di veicoli corazzati leggeri. "Ciò significa che si stanno preparando per operazioni offensive."

21:00 Biden Incontra Zelensky: la Russia non PrevaleràAll'inizio del loro incontro a Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assicurato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky del sostegno senza precedenti degli Stati Uniti. "La Russia non uscirà vittoriosa, l'Ucraina sì", ha dichiarato Biden mentre accoglieva il suo omologo ucraino nell'Oval Office della Casa Bianca: "E noi saremo al vostro fianco ogni passo del

