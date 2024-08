- Anticipazione del verdetto nel processo degli accoltellati

Oggi è atteso il verdetto nel caso di un incidente violento avvenuto in un centro per richiedenti asilo ad Amburgo. L'imputato, un uomo tunisino di 33 anni, è accusato di tentato omicidio e lesioni gravi. Il 18 gennaio, si presume che abbia aggredito il suo coinquilino nel distretto di Wilhelmsburg. Intorno a mezzanotte, avrebbe attaccato il 22enne alle spalle con un coltello da cucina senza preavviso. La vittima ha reagito e ha urlato, attirando l'attenzione dei presenti che sono intervenuti per fermare ulteriori attacchi. Di conseguenza, il 22enne ha riportato una ferita da sei centimetri sul collo e un taglio sulla mano.

I pubblici ministeri hanno richiesto una condanna a sei anni di carcere. Al contrario, gli avvocati della difesa hanno请求 che l'imputato sia posto sotto probation per due anni per le lesioni gravi.

Il verdetto atteso ruota intorno all'attacco con il coltello nel centro per richiedenti asilo, dove l'imputato ha aggredito il suo coinquilino con un coltello da cucina. Despite le ferite gravi riportate, come una ferita da sei centimetri sul collo, la difesa sta chiedendo una pena mite di due anni di probation.

Leggi anche: