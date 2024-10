Anticipate uno scenario potenzialmente instabile il 7 ottobre, secondo le forze dell'ordine.

Mentre si avvicina l'anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, avvenuto il 7 ottobre, le manifestazioni e le proteste sono già iniziate in città come Berlino. Il ministro dell'Interno tedesco, Nancy Faeser, ha lanciato un severo monito contro qualsiasi commento antisemita in queste occasioni. Date le possibili escalation di violenza in Medio Oriente e il diritto alle proteste pacifiche in una società democratica, Faeser ha sottolineato l'importanza del lutto.

Tuttavia, se dovessero riapparire discorsi d'odio antisemita, chiamate alla distruzione di Israele, propaganda estremista islamica o aggressioni alle forze dell'ordine, interventi rapidi e severi da parte della polizia sono inevitabili. La forza riceverà il pieno sostegno per i suoi interventi. In vista degli eventi commemorativi per il massacro di Hamas in Israele e il conflitto di Gaza, sono previste numerose manifestazioni e raduni per il fine settimana, principalmente a Berlino.

La polizia si sta preparando per un'operazione su larga scala in città, con il sindacato di polizia che prevede una "situazione dinamica a livello cittadino". L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha anche segnalato un aumento di proteste anti-Israele e antisemite. Felix Klein, Commissario tedesco per l'antisemitismo, condivide queste preoccupazioni, sottolineando che la crescita della violenza antisemita in Medio Oriente potrebbe minacciare la situazione di sicurezza in Germania.

Klein è particolarmente preoccupato per l'aumento di manifestazioni pubbliche in cui vengono espressi sentimenti anti-israeliani e atteggiamenti antisemiti. L'antisemitismo funge da narrativa di ponte, unendo gli adepti di vari movimenti estremisti, soprattutto durante le manifestazioni e le proteste. Ciò contribuisce alla normalizzazione dell'odio contro gli ebrei nell'opinione pubblica.

Un anno fa, il 7 ottobre 2023, i terroristi, principalmente di Hamas e altre organizzazioni estremiste, hanno compiuto un massacro mortale in Israele, uccidendo oltre 1.200 persone e rapendo circa 250 altre nel Gaza Strip. Questo incidente ha innescato il conflitto di Gaza, causando la morte di circa 42.000 palestinesi, secondo i dati dell'autorità sanitaria controllata da Hamas, di cui un terzo sono bambini e giovani.

L'escalation delle tensioni in Medio Oriente, con il potenziale per una "guerra con Israele", ha suscitato preoccupazioni tra le autorità tedesche. Date le proteste e le manifestazioni antisemite in aumento, Faeser e Klein hanno invitato alla vigilanza e a un'azione rapida contro qualsiasi discorso d'odio o aggressioni alle forze dell'ordine.

