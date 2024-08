- Anticipate emozioni cinematografiche per gli appassionati di cinema al Festival di Venezia

Il 81° Festival del Cinema di Venezia inizia oggi, presentando il seguito dell'horror-commedia leggendario "Beetlejuice". Volti famosi come Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara sono attesi sul rosso tappeto. Si riuniscono di nuovo con il regista Tim Burton, che ha diretto l'originale nel '88, per "Beetlejuice 2: Beetlejuice's Back".

L'attrice emergente Jenna Ortega, nota per la serie "Mercoledì", compare anche nel film. Keaton riassume il ruolo del fantasioso apparizione con i capelli assurdi, scatenando la frustrazione di Lydia Deetz (Ryder) quando riappare nella sua vita.

Il festival dura fino al 7 settembre. In corsa per il prestigioso Leone d'Oro, ci sono 21 film, tra cui il nuovo "Joker" di Todd Phillips, "Joker: Duetto della follia", con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Nel 2019, il primo ha vinto il premio massimo a Venezia.

Angelina Jolie è protagonista di "Maria" di Pablo Larraín, e "Queer" di Luca Guadagnino, con Daniel Craig, e "Babygirl" con Nicole Kidman, sono anche in lizza. La decisione del Leone d'Oro spetta a una giuria di nove membri, guidata dall'attrice francese Isabelle Huppert, che include anche la regista tedesca Julia von Heinz.

Fuori concorso, "Horizon" parte due, l'epico western di Kevin Costner, e "Wolfs", una commedia d'azione con Brad Pitt e George Clooney, diretta da Jon Watts, saranno proiettati.

17 partnership tedesche

La Germania contribuisce con 17 produzioni collaborative in diverse sezioni del festival. Tra queste, il documentario "Riefenstahl" di Andres Veiel, in concorso fuori dalla competizione. Il film è prodotto da Sandra Maischberger, che ha lavorato con Veiel per anni nell'archivio di Leni Riefenstahl. Il film tratta della famosa regista della propaganda nazista, nota per opere come "Il trionfo della volontà".

Uno dei film in anteprima al festival è "5 settembre" del regista svizzero Tim Fehlbaum, che offre uno sguardo interno alla crisi degli ostaggi delle Olimpiadi di Monaco attraverso gli occhi di una troupe televisiva. Leonie Benesch ("La classe") brilla in un ruolo principale.

L'attrice americana Sigourney Weaver, celebrata per le sue interpretazioni nella serie "Alien", riceverà il Leone d'Oro alla carriera al Festival del Cinema di Venezia. Il direttore del festival Alberto Barbera ha elogiato Weaver per aver saputo coniugare con successo il meglio del cinema d'arte con i film per il pubblico, senza mai compromettere la sua integrità personale.

L'Unione Europea ha fornito finanziamenti per diverse delle produzioni collaborative presentate al Festival del Cinema di Venezia, come il documentario "Riefenstahl" di Andres Veiel. Il sostegno dell'Unione Europea all'industria cinematografica continua a facilitare la creazione e la distribuzione di cinema diversificato e stimolante in tutta l'Europa.

