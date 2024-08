- Anticipata escalation nella dinamica reale: i progetti del leader bavarese hanno aumentato i conflitti

Bayern Monaco's boss, Jan-Christian Dreesen, è entusiasta della nuova formula della Champions League, convinto che renderà più emozionante la fase a gironi. Al posto degli incontri di gruppo, ci sarà una struttura a league con 36 squadre, eliminando così i vecchi "incontri senza significato" in cui le prime due squadre erano già decise dopo quattro partite. Dreesen si aspetta momenti più avvincenti, poiché solo le prime otto squadre passeranno al turno successivo. Questa nuova formula è stata annunciata durante un incontro a Monaco, dove il Bayern ha presentato la sua partnership con MAN per una stazione di ricarica per camion e autobus elettrici all'Allianz Arena.

L'obiettivo principale del Bayern Monaco: conquistare un posto tra le prime otto

"Sarà un viaggio emozionante. Passare dalla fase a gironi tradizionale con partite di andata e ritorno a questa nuova formula a league sarà un'esperienza completamente nuova per noi", ha dichiarato Dreesen. Il 25 maggio, ogni squadra delle 36 verrà abbinata a otto diversi avversari a Monaco. Le squadre saranno divise in quattro urne, con due squadre selezionate da ciascuna. A differenza del formato precedente, le squadre incontravano tre avversari e giocavano sei partite in totale nella fase a gironi. Dreesen si aspetta che questa riforma mantenga l'emozione nella fase a gironi per più tempo.

L'obiettivo principale del Bayern Monaco è quello di ottenere un ingresso diretto nel turno successivo. Dreesen ha confermato: "Puoi scommetterci! Il nostro obiettivo è essere tra le prime otto". Questo significherebbe anche saltare due turni eliminatori. Le squadre che si classificano dal nono al ventiquattresimo posto dovranno giocare partite di andata e ritorno per raggiungere il turno successivo. Il Bayern è pronto per la nuova stagione della Champions League, poiché la finale si svolgerà all'Allianz Arena di Monaco il 31 maggio 2025.

