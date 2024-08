- Anticipando un incontro impegnativo nella conferenza, Heidenheim si prepara ad affrontare il Chelsea.

1. FC Heidenheim si prepara ad ospitare il prestigioso FC Chelsea nel loro stadio per la fase a gironi della Conference League, come deciso dal sorteggio a Monaco. Insieme ai campioni inglesi, la squadra tedesca affronterà anche il club svizzero FC St. Gallen e i rappresentanti sloveni dell'Olimpija Ljubljana negli incontri casalinghi. I loro viaggi li condurranno al club turco Basaksehir Istanbul, alla squadra scozzese Heart of Midlothian e alla formazione cipriota Pafos FC.

"Accogliere il sei volte campione della Premier League inglese e due volte vincitore della Champions League, il FC Chelsea, al nostro Voith Arena sarà sicuramente un'altra pietra miliare monumentale nei nostri annali del club FCH", ha notato Holger Sanwald, presidente di Heidenheim, riguardo al loro formidabile avversario. "Siamo entusiasti della fase a gironi della Conference League e, come sempre, il nostro obiettivo è raggiungere il turno successivo!"

Esordiente nella Coppa d'Europa, il club di una municipalità dell'Ostalb con circa 50.000 abitanti è salito per la prima volta nella Bundesliga lo scorso anno, classificandosi ottavo. Questo li ha qualificati direttamente per la Coppa d'Europa. Con sei partite in più nella Conference League previste per Natale, il loro primo incontro è previsto per il 3 ottobre.

Nella Bundesliga, Heidenheim, che ha vinto tutte e quattro le partite ufficiali di questa stagione, ospiterà il FC Augsburg domenica (15:15/DAZN).

Promossi direttamente in Coppa d'Europa

