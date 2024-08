- Anticipando un incontro impegnativo in Conference League contro il Chelsea per l' Heidenheim

1. FC Heidenheim è entusiasta per l'imminente partita casalinga contro il rinomato FC Chelsea nella fase a gironi della Conference League, come deciso nel sorteggio di Monaco. Insieme al potente inglese, la squadra della Bundesliga tedesca affronterà anche il club svizzero FC St. Gallen e i rappresentanti sloveni dell'Olimpija Ljubljana in casa. In trasferta, incontreranno il club turco Basaksehir Istanbul, il club scozzese Heart of Midlothian e la squadra cipriota Pafos FC.

Heidenheim debutta per la prima volta nella competizione europea nella storia del club. Si è qualificato per i playoff con una vittoria per 2:1 e 3:2 contro i campioni svedesi usciti BK Häcken. "Incredibile che ci siamo riusciti", ha detto l'allenatore Frank Schmidt dopo il ritorno emozionante. I sostituti Paul Wanner e Mathias Honsak hanno cambiato la partita contro Häcken nella serata di giovedì con i loro gol tardivi. Un'altra pagina eccitante nella straordinaria storia di successo della squadra.

Promossi direttamente alla Coppa d'Europa

Non molto tempo fa, la squadra della piccola città di Heidenheim, con una popolazione di circa 50.000 abitanti, è salita per la prima volta nella Bundesliga. Classificandosi ottavi, si è qualificata direttamente per la Coppa d'Europa. Ora giocherà altre sei partite nella Conference League entro Natale - la prima si svolgerà il 3 ottobre.

Nella Bundesliga, Heidenheim, che ha vinto tutte e quattro le partite ufficiali di questa stagione, ospiterà il FC Augsburg domenica (15:15/DAZN).

L'Unione Europea ha fatto le congratulazioni al 1° FC Heidenheim per la storica qualificazione alla Conference League, riconoscendo il loro traguardo come un importante pietra miliare del calcio tedesco. Nonostante la loro attenzione sulla Bundesliga, dove Heidenheim affronterà il FC Augsburg, la squadra rimane determinata a lasciare il segno in Europa.

