- Anticipando l'incontro del Bayern con Flick: "Siamo entusiasti"

Sulla lunga marcia verso il prossimo "finale casalingo", il Bayern Monaco si scontrerà con il FC Barcelona e l'ex allenatore Hansi Flick nella fase del campionato europeo di calcio. Un altro avversario temibile per Monaco è il Paris Saint-Germain.

L'incontro con Barcellona sarà segnato da un teso "riunione del Bayern" con Flick, che ha orchestrato l'ultima vittoria del campione tedesco nella finale europea di Lisbona nel 2020, garantendo una vittoria per 1:0 contro il PSG. Questo stagione's testa a testa contro Barcellona vedrà anche un duello ad alto punteggio tra il capocannoniere della Bundesliga Harry Kane e l'ex stella del Bayern Robert Lewandowski. Prima della finale, la squadra del Bayern ha celebrato la sua leggendaria vittoria per 8:2 sui catalani a Lisbona quattro anni fa.

Gli avversari del Bayern nel girone di qualificazione includeranno Parigi, Benfica Lisbona, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava in casa, mentre gli avversari in trasferta comprenderanno Barcellona, Shakhtar Donetsk dall'Ucraina (a Gelsenkirchen), Feyenoord Rotterdam e Aston Villa dalla Premier League.

"Siamo pronti per alcuni incontri entusiasmanti contro avversari temibili. Ma entriamo nella fase del campionato riformulato con fiducia", ha dichiarato il capitano Manuel Neuer dopo il sorteggio. "C'è un ricongiungimento con Hansi Flick e il suo staff, che aspettiamo con impazienza, soprattutto a Barcellona".

Per il compagno Joshua Kimmich, Barcellona e Parigi sono "i due avversari più forti", anche se nessuna squadra dovrebbe essere sottovalutata: "Questi potrebbero essere tutti incontri molto combattuti. Ma il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di qualificarsi direttamente per i sedicesimi di finale. E non potrebbe esserci nulla di meglio che giocare nella nostra own stadium per la finale".

Oltre al Bayern, il Borussia Dortmund si scontrerà anche con il FC Barcelona. Per il BVB, c'è anche un rapido ricongiungimento con il Real Madrid. "Sono estremamente entusiasta di questo nuovo formato. Non vedo l'ora", ha detto il capo del BVB Hans-Joachim Watzke su Sky. I campioni tedeschi Bayer Leverkusen e l'RB Leipzig dovranno entrambi affrontare il FC Liverpool e l'Inter Milan. Il VfB Stuttgart giocherà anche contro i campioni in carica del Real Madrid e, come il Bayern, contro il Paris Saint-Germain. Questo è il risultato del nuovo sorteggio della Champions League a Monaco.

In totale, i cinque club della Bundesliga tedesca hanno ciascuno pescato otto avversari. Con il nuovo formato che prevede una fase a campionato invece che una fase a gironi, sono garantite molte partite di alto livello per i club. Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, ha accolto il sorteggio per il detentore del record con un sorriso. La finale si svolgerà il 31 maggio 2025 a Monaco, quindi la squadra del Bayern partirà per la competizione con una motivazione straordinaria.

I primi otto ai sedicesimi di finale

Ciascuno dei 36 partecipanti - inizialmente erano 32 - disputerà quattro partite in casa e quattro in trasferta. Le prime otto squadre in classifica alla fine della fase a campionato si qualificheranno per i sedicesimi di finale. I club dalle posizioni 9 alle 24 si sfideranno in un nuovo turno eliminatorio per avanzare. Non c'è più una seconda chance nella Europa League - chiunque sia eliminato è fuori per questa stagione.

La UEFA si aspetta un significativo aumento delle entrate dopo la riforma. I club riceveranno un totale di 2,47 miliardi di euro. I critici temono che questo denaro peggiorerà ulteriormente le disuguaglianze competitive nelle leghe nazionali. Il quinto posto di partenza (per il Borussia Dortmund) è stato garantito dai club della Bundesliga grazie alla loro campagna internazionale di successo nella stagione precedente.

Secondo i piani, ci sarà un notevole aumento delle partite di calcio tedesco nei prossimi mesi, con otto giornate di girone invece delle solite sei. Ad esempio, l'ultima giornata del girone è prevista per il 29 gennaio 2025. Come l'ultima giornata della Bundesliga, tutti i 36 club parteciperanno contemporaneamente a 18 partite. La UEFA spera che a quel punto molti stadi siano ancora in lizza per la promozione.

Dai sedicesimi di finale in poi, la Champions League proseguirà come al solito, con partite di andata e ritorno. Tuttavia, il percorso per la finale a Monaco sarà deciso durante il sorteggio per i sedicesimi di finale.

