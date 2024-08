- Anticipa la ripresa delle attività a Bochum (per Stöger)

Per il nuovo acquisto del Borussia Mönchengladbach, Kevin Stöger, è stata una settimana movimentata. Prima è arrivato un invito per la nazionale austriaca, poi il suo compleanno martedì, e ora sabato tornerà allo stadio Ruhrstadion di Bochum, dove ha trascorso un totale di quattro anni con il VfL.

"Ho ancora molti amici lì, non solo in squadra ma anche tra lo staff e la dirigenza. Dal mio periodo lì, ho una buona comprensione di come funziona il Bochum e posso sicuramente offrire alcuni preziosi consigli al nostro staff tecnico", ha condiviso il centrocampista in vista della partita di sabato (15:30/Sky).

Il suo allenatore, Gerardo Seoane, è entusiasta che le prestazioni di Stöger gli abbiano valso una convocazione nella squadra nazionale austriaca. "Si è guadagnato questa chiamata con le sue prestazioni nell'ultima stagione. Siamo molto felici per lui e speriamo che questo gli dia un ulteriore boost", ha aggiunto l'allenatore svizzero.

Stöger ha ricordato il suo periodo al VfL, notando che aveva stretto forti legami con i suoi compagni di squadra e lo staff del club del distretto di Bochum. In vista del suo ritorno allo stadio Ruhrstadion di Bochum, ha espresso il suo desiderio di condividere le sue conoscenze con lo staff tecnico del Borussia Mönchengladbach.

