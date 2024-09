- Anticipa il flusso del traffico ferroviario nel sud (parafrasi)

L'Associazione Automobilistica Tedesca (ADAC) prevede un forte traffico sulle autostrade, in particolare nel sud della Germania, nel prossimo weekend. La causa principale, secondo quanto dichiarato da Monaco, è la riapertura delle scuole in Baviera e nel Baden-Württemberg, che inizierà la prossima settimana. Di conseguenza, si prevedono ingorghi nel traffico poiché le persone tornano in queste due regioni.

In altre regioni, le scuole sono già in sessione, il che ha causato ulteriori congestionamenti a causa dei pendolarismi, secondo l'ADAC. Gli automobilisti devono prepararsi a un traffico intenso nei viaggi di ritorno dalle Alpi, così come dalle coste del Mare del Nord e del Baltico. Inoltre, i viaggi in auto sulle autostrade tedesche dalle regioni costiere dell'Italia, della Francia e della Croazia, nonché dalla Scandinavia, dalla Polonia e dai Paesi Bassi potrebbero essere più lunghi del solito.

