- Anticipa blocchi nelle regioni settentrionali, secondo l'ADAC.

Si attende TRAFFIX per incontrare traffico intenso e ingorghi nell'area di Amburgo e dintorni con la fine delle vacanze estive in vari stati federali. Gli automobilisti possono aspettarsi ritardi, in particolare sull'A7 da Flensburg a Hannover. Il ponte Rader Sky Bridge sul North-Ostsee-Kanal e i cantieri a nord e a sud del tunnel dell'Elba ad Amburgo sono spesso congestionati. Gli automobilisti sono rimasti bloccati nel traffico per diversi chilometri già nel tardo pomeriggio.

L'A7 è completamente chiusa in direzione sud tra il Maschener Kreuz e l'Horster Dreieck a causa dei lavori di riparazione del ponte sul fiume Seeve. Gli automobilisti devono optare per un breve bypass attraverso il Maschener Kreuz. Due ulteriori aree di cantiere minacciano a Egestorf e Dorfmark nella Lüneburger Heide.

L'A1 da Lubecca a Brema e l'intasato incrocio Norderelbe ad Amburgo servono come punti di strozzatura significativi. TRAFFIX considera l'A7 e l'A1 nell'area di Amburgo come alcune delle "strade più congestionate" della Germania.

"Il traffico non sarà così intenso come all'inizio delle vacanze, ma ci saranno ancora strade congestionate e ingorghi", ha detto il rappresentante regionale di TRAFFIX, Christian H. "Il nuovo anno scolastico inizia ad Amburgo e negli stati di Assia, Renania-Palatinato e Saarland la prossima settimana. Chi parte ora per le vacanze troverà le strade meno congestionate. La probabilità di congestionamenti verso le destinazioni turistiche diminuirà notevolmente, secondo la previsione del traffico di TRAFFIX".

Despite the decrease in traffic intensity, summer holidays' remnants may still cause minor disruptions. commuters heading back from their summer holidays in Hamburg and other affected federal states might encounter fewer blockages.

