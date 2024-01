Antichi scheletri sepolti da scarpe e gioielli scoperti durante lavori di costruzione

Gli archeologi sono rimasti sconcertati dal ritrovamento - che si pensa risalga a un periodo compreso tra il II e il IV secolo - anche perché gli scheletri sono stati scoperti con indosso gioielli d'oro e costose calzature in pelle, all'interno di tombe progettate per assomigliare alle loro abitazioni.

La scoperta - su un terreno di 52 acri vicino all'antica città di Tarquinia, a nord di Roma - è stata una sorpresa per le autorità, nonostante la zona sia rinomata per questo tipo di ritrovamenti.

Accanto alle collane e agli orecchini d'oro sono stati rinvenuti anelli d'argento con ambra e iniziali incise, pietre preziose, vasellame in terracotta, monete, bicchieri lucenti, amuleti e persino capi d'abbigliamento.

"Abbiamo trovato diversi scheletri che indossavano ancora calze e scarpe costose", ha dichiarato alla CNN Emanuele Giannini, archeologo capo degli scavi. "Tutte queste ricchezze e il fatto che le ossa non mostrino alcun segno di stress o di lavoro fisico, (ci porta a credere) che non si trattasse di contadini locali, ma di membri dell'alta società di famiglie romane provenienti dalle città".

Giannini ha detto che sono state utilizzate tecniche di "archeologia preventiva", come sondaggi sul campo e trincee di prova, per identificare costruzioni potenzialmente antiche nel sottosuolo.

"Avevamo una vaga idea che lì potesse trovarsi un tesoro, dato che le fonti storiche menzionavano l'ubicazione di una stazione postale per i viaggiatori nei pressi del sito", ha spiegato Giannini. "Molti romani si fermavano (qui) per la notte per mangiare e riposare, ma la grandezza della scoperta è ineguagliabile".

La varietà di oggetti funerari deposti vicino ai resti e i lussuosi disegni e rivestimenti all'interno delle tombe hanno portato gli archeologi a credere che gli occupanti volessero ricreare spazi celesti simili alle loro case terrene. L'interno di molte tombe presentava originariamente elaborati rivestimenti in tessuto o era circondato e coperto da tegole o pezzi di terracotta, come piccole case.

Giannini ha detto che un altro aspetto sorprendente è che la maggior parte delle tombe scoperte erano comuni, costruite per almeno due occupanti che probabilmente condividevano un legame familiare. Alcuni scheletri sono stati trovati avvolti l'uno all'altro.

"Costruire tombe per interi nuclei familiari è una caratteristica tipica degli antichi romani", ha detto, "ma queste sono eccezionali nella loro decorazione interna, che mostra ricchezza e status".

Le tombe poco profonde sono state trovate a soli 20 centimetri sotto la superficie, quasi spuntando dall'erba, eppure nessuno aveva mai notato nulla di particolare.

Lo stato di conservazione unico del sito è stato attribuito al fatto che "enormi blocchi di calcare che spuntano dal terreno (hanno reso) impossibile l'aratura, la semina e l'agricoltura moderna nella zona", ha detto Giannini. "È rimasta intatta (per) secoli".

I reperti dello scavo, iniziato nel 2022, vengono conservati man mano che vengono trovati e molti di essi saranno esposti nel castello rinascimentale di Santa Severa, nella città costiera di Santa Marinella. Gli scheletri, tuttavia, sono in fase di analisi per determinarne l'origine e non saranno esposti fino a quando non saranno stati effettuati gli esami forensi.

Qualunque sia la loro genesi, le autorità sono certe che altre meraviglie nascoste verranno alla luce man mano che gli scavi per il parco solare si sposteranno in un altro sito vicino.

"Stiamo scavando in un'enorme area rurale per riqualificare il territorio e stiamo bilanciando la necessità di evitare di rovinare queste meraviglie uniche con l'obiettivo di incrementare la produzione di energia pulita", ha dichiarato alla CNN Margherita Eichberg, soprintendente ai beni artistici delle province di Viterbo e dell'Etruria meridionale per il Ministero della Cultura italiano. L'area in cui è stata scoperta la necropoli non farà parte del parco solare e sarà delimitata per motivi di sicurezza, senza accesso al pubblico.

"Questo è il fascino e la bellezza dell'Italia: Ogni volta che c'è uno scavo, emergono dal terreno incredibili meraviglie del passato che devono essere preservate".

