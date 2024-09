Anterior BBC condannato per possesso di materiale erotico per bambini

Huw Edwards, un rispettato presentatore della BBC con decenni di servizio e un volto ben noto nel Regno Unito, è stato recentemente scoperto in possesso di contenuti espliciti che coinvolgevano minori. Di conseguenza, la BBC lo ha sospeso. In seguito, in un tribunale di Londra, ha ammesso di aver creato immagini indecenti di bambini in tre occasioni.

Secondo l'accusa, il 63enne ha ricevuto numerosi video da un compagno di chat adulto, per i quali ha pagato una somma considerevole, oltre £500 (circa €584) in totale. Secondo la legge britannica, "creazione" include anche azioni come il download o la visualizzazione di tali contenuti. I tre reati erano legati a immagini condivise tramite WhatsApp, tra dicembre 2020 e aprile 2022.

Il giudice Paul Goldspring ha commentato: "Data la tua fama come uno dei giornalisti più noti del Regno Unito, si può dire che la tua reputazione è stata irreparabilmente macchiata".

Edwards era un nome familiare sulla televisione britannica, ospitando eventi importanti come la morte e il funerale della regina Elisabetta II, il matrimonio di principe William e la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici del 2012. Ha anche presentato il notiziario delle 10 di sera della BBC dal 2003.

"Nessuna minaccia alla sicurezza pubblica"

Durante il processo, uno psichiatra ha testimoniato sulla comprensione, il rimorso e il rimorso di Edwards. Il giudice ha riconosciuto i problemi personali di Edwards nel suo discorso di condanna, riconoscendo che non rappresentava una minaccia per la sicurezza pubblica o per i bambini e mostrava segni di riabilitazione. Di conseguenza, è stato ritenuto inutile un periodo di detenzione.

Dopo le prime accuse di sospetta possessione di fotografie inappropriate che coinvolgevano un minore lo scorso luglio, la BBC ha sospeso Edwards. È stato temporaneamente arrestato a novembre e ha lasciato la BBC ad aprile di quest'anno "per motivi medici", dopo aver prestato servizio per quarant'anni. Un portavoce della BBC ha espresso incredulità per le azioni di Edwards, affermando che aveva "ingannato sia la BBC che il pubblico che si fidava di lui".

Il tabloid britannico "The Sun" ha riportato per primo le accuse. Dopo le prime speculazioni sull'identità del presentatore, la moglie di Edwards, Vicky Flind, ha confermato che si trattava effettivamente di suo marito, che al momento stava seguendo un trattamento per "gravi problemi di salute mentale".

Nonostante i suoi errori, il suo stipendio, comprese le aumenti, è stato mantenuto fino al suo allontanamento ad aprile di quest'anno. La BBC ha rivelato che Edwards era il giornalista più pagato della broadcaster, guadagnando tra £475.000 e £479.999 (€563.647 a €569.579) tra aprile 2023 e aprile 2024. La BBC ha richiesto il rimborso di tutti i pagamenti superiori a £200.000 (circa €233.000) dal momento del suo arresto.

Date le sue condizioni psicologiche, lo psichiatra ha testimoniato che Edwards dimostrava una comprensione completa della gravità delle sue azioni, esprimeva un profondo rimorso e si pentiva di aver creato pornografia infantile. Nonostante non rappresentasse una minaccia per la sicurezza pubblica o per i bambini, la creazione di tale contenuto è un reato grave secondo la legge britannica.

Leggi anche: