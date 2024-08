Anson Dorrance, uno degli allenatori universitari di maggior successo, si ritira dopo 47 stagioni alla UNC.

Il 73enne, che ha trascorso 45 stagioni alla guida della squadra di calcio femminile dell'Università della Carolina del Nord (UNC) Tar Heels, ha deciso di chiudere la sua leggendaria carriera domenica.

In termini di titoli vinti, Dorrance è l'allenatore più vincente della storia del college Division I. Ha guidato i Tar Heels a 21 campionati NCAA, il massimo in qualsiasi sport D1 nella storia delle attività sportive del college, secondo l'ateneo.

“Dopo la scorsa stagione ero entusiasta delle possibilità di rinforzare la nostra rosa, cosa che abbiamo fatto senza dubbio, ma durante il precampionato ho capito di non avere più l'energia necessaria per dare il 100% a questa stagione”, ha dichiarato Dorrance.

“I giocatori e lo staff, l'università, gli athletics della Carolina e i nostri grandi tifosi meritano di più, e il rispetto che ho per l'incredibile eredità costruita dai giocatori attuali e passati mi ha portato a prendere questa decisione in questo momento”.

L'allenatore associato Damon Nahas guiderà la squadra in questa stagione come allenatore capo ad interim, con il direttore delle attività atletiche Bubba Cunningham che ha dichiarato di condurre una ricerca nazionale per trovare il sostituto di Dorrance.

“Anson è una leggenda del calcio, degli allenatori e dei Tar Heels. I numeri e i risultati sono impressionanti e sarà difficile per qualsiasi allenatore o programma replicarli o superarli”, ha dichiarato Cunningham in una dichiarazione dell'ateneo. “Il suo impatto sullo sviluppo e la crescita dello sport femminile in tutto il paese e nel mondo è stato profondo.

Non solo ha elevato gli sport femminili nell'NCAA, ma ha anche guidato la dominanza iniziale della squadra nazionale femminile degli Stati Uniti. Con Anson alla guida, numerosi Tar Heels hanno sollevato trofei ai Mondiali e in seguito alle Olimpiadi”.

Dorrance, laureato all'UNC, è stato nominato allenatore della squadra femminile nel 1979 e si ritira con un incredibile record di 934-88-53, registrando il maggior numero di vittorie nella storia del calcio femminile del college. È il primo e finora l'unico allenatore della storia del programma.

Secondo l'UNC, il programma ha vinto più titoli NCAA di qualsiasi altra squadra femminile e si classifica al quinto posto tra i programmi con il maggior numero di campionati nella storia dell'NCAA. Dorrance ha guidato l'UNC a cinque stagioni perfette in cui la sua squadra ha vinto ogni partita e ha avuto sei stagioni senza sconfitte e tre o meno pareggi.

Il 73enne ha anche trascorso 12 stagioni alla guida della squadra maschile dal 1977 al 1988. Ha vinto 172 partite, ha portato i Tar Heels al titolo della Atlantic Coast Conference e ha raggiunto le semifinali NCAA nel 1987.

È stato sette volte allenatore dell'anno e fa parte della National Soccer Hall of Fame, tra le molte altre Hall of Fame.

Dorrance ha allenato una miriade di stelle all'UNC, tra cui leggende della USWNT come Mia Hamm, Cindy Parlow Cone e Kristine Lilly. Ha anche supervisionato lo sviluppo di stelle internazionali di oggi come Lucy Bronze, Alessia Russo e l'attuale allenatore della squadra femminile inglese Sarina Wiegman.

La decisione di Dorrance di dimettersi significa che la squadra di calcio femminile dei Tar Heels dell'UNC dovrà trovare un nuovo allenatore che possa continuare la tradizione di eccellenza dello sport. Nonostante il ritiro, l'impatto di Dorrance sul calcio femminile, sia nell'NCAA che nella squadra nazionale femminile degli Stati Uniti, è ancora evidente attraverso le numerose stelle che ha allenato.

Leggi anche: