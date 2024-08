- "Ansietà e rimorso" dopo le cancellazioni di Vienna

I tre concerti di Taylor Swift (34) previsti a Vienna all'inizio del mese sono stati cancellati a causa del fallimento di un potenziale attentato terroristico da parte delle autorità. Swift non ha fatto commenti personali in merito, né sui social media né sul palco, e ha continuato il tour come previsto, tenendo cinque concerti a Londra. Dopo la "chiusura ufficiale della parte europea del tour 'The Eras'", Swift ha espresso i suoi pensieri sugli incidenti austriaci.

Taylor Swift: "Abbiamo pianto i concerti, non le vite"

In un lungo post su Instagram a mezzanotte, Swift ha condiviso che i suoi ultimi concerti a Londra, successivi alle cancellazioni di Vienna, sono stati un "emozionante montagne russe":

"La cancellazione dei nostri concerti a Vienna è stata un duro colpo. La ragione dietro le cancellazioni ha suscitato una nuova ondata di paura e colpevole gratitudine in me, poiché molte persone avevano pianificato di partecipare a questi concerti", recita il post. "Ma sono anche grata alle autorità, poiché ci hanno fatto piangere i concerti, non le vite".

Swift ha anche menzionato di essere stata influenzata dall'amore e dalla solidarietà che ha visto tra i fan dopo, con molti fan di Vienna che si sono riuniti per cantare le canzoni di Swift e scambiare braccialetti dell'amicizia, una tradizione consolidata ai suoi concerti.

Inoltre, Swift ha rivelato di aver collaborato a stretto contatto con le autorità britanniche per garantire che i suoi cinque concerti allo stadio di Wembley a Londra si concludessero in sicurezza senza problemi (questi concerti si sono conclusi il 20 agosto).

Perché Taylor Swift è rimasta in silenzio per così tanto tempo

Il post di Swift è stato pubblicato due settimane dopo la cancellazione dei concerti. Mentre molti fan hanno empatizzato con il suo silenzio, altri l'hanno criticata per non aver affrontato direttamente le cancellazioni dei concerti. Nel suo post, ora chiarisce il serio motivo del suo silenzio.

"Ovviamente: non discuterò pubblicamente qualcosa che potrebbe potenzialmente incitare coloro che cercano di fare del male alle persone che assistono ai miei concerti", scrive. "In situazioni del genere, il 'silenzio' è spesso un atto di riserva e attesa del momento giusto per esprimere le proprie opinioni. La mia priorità principale era completare in sicurezza il nostro tour europeo e sono sollevata di annunciare che ci siamo riusciti".

Dopo lo shock: i concerti di Londra come "esperienza meravigliosa surreale"

Swift ha anche elogiato i suoi concerti a Londra come "esperienza meravigliosa surreale" e ha detto che le performance le hanno dato una sensazione di "tranquillità senza freni" sul palco. Ha ringraziato i numerosi ospiti che l'hanno raggiunta sul palco durante i suoi concerti a Londra, tra cui Ed Sheeran (33), Florence Welch (37) e Jack Antonoff (40), e considera un "onore incredibile" essere il primo artista solista a esibirsi otto volte a Wembley come parte di un tour.

"Ai fan che ci hanno visto quest'estate: voi avrete sempre un posto speciale nei miei ricordi", conclude il suo post. "È stato elettrizzante esibirmi per voi, ballare con voi e condividere questi momenti magici insieme. Ci rincontreremo quando riprendiamo il tour 'The Eras' a ottobre, ma per ora, a tutti serve un meritato riposo. Grazie per l'avventura di una vita. Che possa continuare", si congeda Swift.

Il 7 agosto, le autorità hanno riferito l'arresto di due uomini austriaci - un 19enne e un 17enne - legati a un attacco pianificato ai concerti di Swift a Vienna, previsti dall'8 all'11 agosto allo stadio Ernst Happel.

Secondo i resoconti dell'AP, il più anziano dei due aveva intenzione di causare il maggior danno possibile utilizzando esplosivi e coltelli. Due giorni dopo, le autorità austriache hanno annunciato un arresto aggiuntivo in relazione all'attacco sventato, un 18enne.

