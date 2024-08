- Ansia e preoccupazione per le pecore smarrite a Markgröningen.

Il "Corso Storico del Pastore" a Markgröningen, umido e pieno di schizzi come negli ultimi due anni, non avrà luogo anche questa volta. Al suo posto, i meteorologi prevedono temperature roventi mentre i primi corridori a piedi nudi si lanceranno attraverso il campo di stoppie verso la linea di arrivo. Purtroppo, i pastori di Markgröningen sono anche in ansia per una malattia del bestiame, la febbre catarrale, che ha causato abbastanza preoccupazione da cancellare la tradizionale gara di cani pastore che segna l'inizio della stagione delle vacanze.

La febbre catarrale colpisce principalmente pecore e bovini e si diffonde attraverso certi moscerini, detti zanzare, non direttamente da pecora a pecora. Né gli esseri umani né altri animali possono contrarre la malattia per trasmissione. Un vaccino recentemente autorizzato offre una forte protezione contro le forme gravi della malattia.

Secondo Anette Wohlfarth, direttore generale dell'associazione di allevamento ovino statale, molti agricoltori del settore sono attualmente sull'orlo del collasso. Per molti, si tratta di una questione di sopravvivenza, avverte.

Come al solito, sprint attraverso il campo di stoppie

La corsa a tema pastorale, che ha lo scopo di sostituire il "Re e la Regina", avrà ancora luogo. Il sprint a piedi nudi attraverso il campo di stoppie è un requisito obbligatorio per coloro che aspirano a essere incoronati re e regina dei pastori. Possono partecipare solo pastori o coloro che provengono da famiglie di pastori. Il re e la regina dei pastori riceveranno il loro premio sotto forma di una pecora sponsorizzata dall'associazione di allevamento ovino statale. Il sprint rappresenta l'apice di una sfilata e di un festival popolare di più giorni.

Il sprint si svolge alle 14:00, segnando il penultimo giorno della sfilata che inizia sempre il venerdì e termina il lunedì. In vista del loro tour estivo, il Presidente del Ministero di Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, e il Ministro federale dell'Agricoltura, Cem Özdemir (entrambi i Verdi), hanno annunciato la loro visita (in arrivo dalle 13:15).

Il Corso del Pastore di Markgröningen, secondo gli organizzatori, è uno dei festival regionali più antichi della Germania meridionale e fa parte del patrimonio culturale dell'UNESCO. La tradizione è in vigore da secoli, dove un pastore deve superare una pecora in fuga.

Leggi anche: