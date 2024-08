- Annuncio scritto di partenza di Manuel Neuer

Ciao a tutti, e a voi appassionati di calcio tedesco,

Ecco, è arrivato il momento, non si può negare. Annuncio che il mio tempo con la nazionale di calcio tedesca è giunto al termine, a partire da oggi.

Voi conoscete me, e sapete che questa non è stata una decisione facile da prendere. Sono passati più di 15 anni dal mio debutto, l'emozione prima di giocare negli Emirati Arabi Uniti. La nazionale tedesca è stata un viaggio in salita e in discesa, con i momenti di trionfo e quelli di difficoltà. Sono sicuro che vi ricordate il nostro momento più glorioso: la vittoria nel Maracanã contro l'Argentina, dove abbiamo conquistato il titolo mondiale.

Guardando indietro a questi anni, sento un profondo senso di orgoglio e gratitudine. Essere in campo insieme a tutti i miei compagni di squadra, e guidare la nazionale tedesca di calcio come capitano per più di sette anni, fino all'infortunio. E dopo, tornare in campo per un Europeo casalingo è stato un vero e proprio bonus per me.

Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti coloro che vi hanno lavorato, inclusi i membri dello staff della DFB, gli allenatori dei portieri e tutto il personale di supporto. Eravamo come una grande famiglia. Un ringraziamento speciale a voi, miei compagni di squadra, con cui ho sempre condiviso sia gli allenamenti che le partite. Infine, non posso dimenticare di ringraziarvi, cari tifosi. Il vostro sostegno, ovunque abbiamo giocato con la nazionale, è stato sia personale che per la squadra, e cari tifosi, avete la mia più sincera gratitudine.

Mi mancherà indossare la maglia della nazionale tedesca. Grazie per questa opportunità.

Anche se mi ritiro dalla nazionale tedesca, continuerò a condividere il mio viaggio nel calcio su Instagram, in quanto è un luogo fantastico per iniziare. Invito i tifosi a seguire il mio account per ricevere aggiornamenti sulle mie attività dopo il ritiro.

Mentre mi allontano dalla nazionale, conserverò ogni momento trascorso in campo, dalle emozioni prima della partita negli Emirati Arabi Uniti al guidare la squadra come capitano, e anche al ritorno dopo l'infortunio.

