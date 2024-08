Annuncio il più grande pacchetto di consegne con droni mai ricevuto per corrispondenza.

21:34 Biden Annuncia Nuovi Aiuti alla Difesa per l'Ucraina, con Focus Sull'Attacco AereoIl Presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina durante una conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo la Casa Bianca, questo pacchetto include missili per la difesa aerea, attrezzature per la difesa dei droni, missili anticarro e munizioni. Biden ha ribadito l'impegno "incondizionato degli Stati Uniti nel sostenere il popolo ucraino" a Zelensky. Non sono stati forniti dettagli finanziari specifici riguardo al nuovo pacchetto di aiuti.

21:29 Zelensky Preme per la Consegna delle Armi PromesseL'esercito ucraino è in grave bisogno di aiuti internazionali. Il Presidente Zelensky esorta gli alleati dell'Ucraina occidentale a consegnare tempestivamente i pacchetti di armi promessi. "Sul fronte, combattono con armi improvvisate, non con promesse come 'domani' o 'presto'", dice nel suo discorso serale. Secondo lui, l'Ucraina si aspetta la consegna di armi o attrezzature "che sono state annunciate e approvate, ma non ancora consegnate". Non fornisce ulteriori dettagli.

20:58 Cresce la Frustrazione tra i Residenti di Kursk: "Tutti per Sè" despite gli scontri in corso nella regione russa di Kursk, la frustrazione sembra aumentare tra i residenti: nei confronti delle autorità che percepiscono come li abbia abbandonati, dell'esercito ucraino e persino del loro esercito. Una 28enne dice al "Moscow Times": "Per la Russia, siamo solo una pedina sulla mappa. Per gli ucraini, ci vedono come nemici che sostengono il regime di Putin. Qui, tutti sono per sé". Accusa le autorità di mentire e di affermare che non c'è motivo di preoccuparsi. Un 32enne spiega che mentre alcuni incolpano l'Ucraina per gli attacchi, le persone si chiedono anche la competenza dell'esercito russo: "Come hanno potuto mancare un così grande accumulo di truppe ucraine al confine?". Se prima c'erano persone che simpatizzavano con l'Ucraina o rimanevano neutrali, ora i loro sentimenti si sono spostati verso una rabbia intensa, afferma. Un altro residente della regione di Kursk nota: "Gli ucraini non sono nostri amici in questo momento". Tuttavia, un volontario della Croce Rossa a Kursk condivide di non sentirsi arrabbiata con l'Ucraina. "Sono solo vittime, anche loro intrappolati in questa situazione."

20:12 Berlino Teme Attacchi Intensificati su KyivIl governo tedesco avverte della possibilità di attacchi russi intensificati su Kyiv e altri centri popolosi in tutto il Paese in occasione del giorno dell'indipendenza dell'Ucraina sabato. Potrebbero esserci attacchi missilistici e aerei intensificati su Kyiv e altri centri popolosi, secondo l'Ufficio Federale degli Affari Esteri in un avviso di viaggio rivisto. A Kyiv e in altre aree potrebbero essere imposti brevi periodi di coprifuoco. Si consiglia ancora vivamente ai cittadini tedeschi di lasciare il Paese.

19:39 L'Esercito Ucraino Respinge Numerosi Attacchi RussiL'esercito ucraino riferisce di aver respinto decine di attacchi delle truppe russe. Un totale di 79 attacchi russi è stato segnalato lungo il fronte orientale dell'Ucraina durante il giorno, alcuni con supporto di artiglieria e aereo, secondo il Comando Generale. Ancora una volta, le vicinanze di Pokrovsk al confine del Donbass sono state l'area principale di conflitto. Le unità russe hanno tentato di rinforzare e espandere i loro guadagni territoriali del giorno precedente con circa 20 attacchi in poche ore. Combattimenti altrettanto intensi sono stati segnalati nelle vicinanze di Torez. Gli attacchi russi mirano a ottenere il controllo completo della zona circostante il Donbass.

19:07 Gli Stati Uniti Impongono ulteriori Sanzioni alle Catene di Fornitura RusseA causa dell'invasione russa dell'Ucraina, gli Stati Uniti hanno imposto ulteriori sanzioni contro Mosca. Le sanzioni colpiscono circa 400 aziende e individui, secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Circa 60 aziende tecnologiche della difesa sono tra i destinatari, le cui "prodotti e servizi supportano gli sforzi bellici della Russia". Le sanzioni mirano a disturbare le catene di fornitura russe. Le aziende e gli individui interessati sono sia in Russia che in altri Paesi. I beni delle aziende e degli individui interessati negli Stati Uniti sono congelati e ai cittadini statunitensi è proibito fare affari con loro.

18:38 L'afflusso di petrolio russo attraverso l'Ucraina è aumentatoLa Russia avrebbe raddoppiato le sue forniture di petrolio attraverso l'Ucraina a luglio, secondo la società di consulenza con sede a Kyiv, ExPro. Il volume di petrolio russo trasportato attraverso il "Дружба" pipeline verso i Paesi dell'UE è aumentato a 1,09 milioni di tonnellate dalle 540.000 tonnellate di giugno, secondo la società. In precedenza, l'Ungheria e la Slovacchia avevano espresso preoccupazioni per la limitazione dell'afflusso di petrolio da parte dell'Ucraina. I due Paesi dell'UE hanno espresso preoccupazioni per la possibile scarsità di carburante a partire da settembre. Tuttavia, il Vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ha criticatoboth countries for not actively seeking alternatives to Russian oil supplies, which were put under embargo following Russia's invasion of Ukraine. Hungary, Slovakia, and the Czech Republic currently still have exemption regulations. Learn more about this here.

17:56 I Familiari a Kursk Cercano i Soldati DispersiDurante l'offensiva ucraina nella regione di Kursk, numerosi coscritti russi sono stati segnalati dispersi o catturati, secondo i resoconti dei media. Almeno 81 coscritti sono ancora dispersi e 38 sono stati identificati come prigionieri di guerra in video pubblicati dall'esercito ucraino, secondo il servizio russo della BBC. Questi numeri sono basati su richieste di ricerca online da parte delle famiglie dei coscritti. All'inizio dell'invasione dell'Ucraina, il Presidente russo Vladimir Putin aveva promesso che solo soldati professionisti e volontari sarebbero stati deploy

17:19 Dubbi Droni su Brunsbüttel: L'Esercito Tedesco Sostiene le IndaginiL'esercito tedesco sta aiutando le indagini su attività di droni sospette sopra zone industriali in Schleswig-Holstein. Un rappresentante del Comando Territoriale ha dichiarato che l'esercito tedesco fornisce dati radar alla polizia su richiesta. Covestro e Holcim, entrambe organizzazioni coinvolte, sono ansiose di contribuire alla risoluzione. Covestro ammette di aver rilevato attività di droni. Queste compagnie appartengono a un cluster di compagnie chimiche, energetiche e logistiche situate nell'area industriale ChemCoast Park di Brunsbüttel. L'Ufficio del Procuratore di Flensburg sta indagando sugli incidenti di droni sopra impianti industriali con il sospetto di spionaggio con l'intenzione di sabotare.

16:51 Morti Civili: Otto Vittime negli Attacchi RussiNon c'è giorno che non porti lutto: otto civili hanno perso la vita negli attacchi russi, come riferito dalle autorità ucraine. Due decessi sono avvenuti nella regione di Sumy, confinante con la Russia. Tre individui sono stati trovati morti nella regione di Kharkiv. Altri tre morti sono stati segnalati dalle regioni di Donetsk e Kherson.

16:20 Centro NATO di Geilenkirchen dichiara la Fine dell'AllarmeLa base aerea NATO di Geilenkirchen ha ufficialmente dichiarato la fine dell'allarme: dopo aver aumentato il livello di sicurezza al secondo livello più alto ieri a causa di una potenziale minaccia, ora è stato abbassato, ha dichiarato un portavoce della base. Di conseguenza, le misure di sicurezza all'aeroporto sono tornate ai livelli usuali dall'inizio del conflitto ucraino. Il portavoce si è rifiutato di commentare la natura della minaccia. Il secondo livello più alto di sicurezza nella terminologia NATO implica un incidente o un'azione probabile di terrorismo contro l'alleanza. Come precauzione, molti dipendenti sono stati invitati a lasciare i locali.

16:01 La Procura Federale Esamina Rico Krieger LiberatoL'Ufficio del Procuratore Generale sta indagando sul cittadino tedesco Rico Krieger, liberato dalla detenzione bielorussa nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Un portavoce ha confermato che l'indagine ruota intorno al sospetto di aver causato un'esplosione con l'uso di esplosivi. Krieger era stato precedentemente condannato a morte in Bielorussia per terrorismo e attività di mercenario, ma ha ricevuto un perdono e il trasporto in Germania. Secondo il "Welt am Sonntag", Krieger avrebbe presentato domanda per unirsi al "Kastus Kalinouski Regiment" in Ucraina, un'unità di volontari bielorussi che aiutano le forze ucraine nella loro lotta contro l'invasione russa. Krieger è finito nelle mani del servizio segreto bielorusso. Krieger nega le accuse.

15:44 Modi Incoraggia Zelensky ad Avviare Dialogo con MoscaIl Primo Ministro indiano Narendra Modi ha incoraggiato il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a intraprendere discussioni con la Russia per porre fine al conflitto. Durante la sua visita a Kyiv, Modi ha promesso di fare da "amico" per promuovere la pace. "Il cammino verso la risoluzione si trova nel dialogo e nella diplomazia. Dovremmo dirigerci in questa direzione senza indugio," ha dichiarato Modi. Ha esortato entrambe le parti a incontrarsi per trovare una via d'uscita dalla crisi, senza esigere il ritiro delle truppe russe.

15:22 La Divisione Wagner in Disordine un Anno dopo la Morte di PrigozhinUn anno dopo la morte del leader dei mercenari russi Yevgeny Prigozhin, la sua milizia privata, Wagner, sarebbe in disordine, secondo le valutazioni del Regno Unito. Dopo la morte di Prigozhin in un incidente aereo, molti dei leader hanno lasciato il gruppo, secondo il Ministero della Difesa britannico. "Rispetto al suo picco di 50.000 personale nel 2023, Wagner ora probabilmente ha circa 5.000 personale nei suoi rimanenti dispiegamenti in Bielorussia e in Africa," ha dichiarato il Ministero. Molti ex combattenti di Wagner si sono uniti all'esercito russo o a unità paramilitari controllate dal Ministero della Difesa, hanno concluso gli esperti militari. Esattamente un anno fa, Prigozhin è morto in un incidente aereo, dopo una rivolta contro la leadership militare russa due mesi prima. Tutti gli altri nove passeggeri del jet sono morti.

14:38 ISW: Le Forze Ucraine Costringono Mosca a Rivedere le UnitàA causa dei progressi delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk, Mosca sarebbe costretta a ritirare le unità dal paese che ha invaso, secondo gli esperti del U.S. Institute for the Study of War (ISW). La Russia starebbe riallocando alcune unità dalla regione ucraina meridionale di Zaporizhzhia per rafforzare le difese a Kursk, come indicato dai post dei soldati sui social media. Tuttavia, la Russia starebbe cercando di evitare di indebolire il suo principale asse di attacco nella regione ucraina orientale di Donetsk.

13:59 La Fiducia nell'Aiuto Tedesco all'Ucraina Minata: EspertoL'analista della sicurezza Christian Mölling ritiene che la disputa di bilancio all'interno del governo tedesco stia significativamente erodendo la fiducia nella affidabilità dell'aiuto tedesco all'Ucraina. Mölling, della Società Tedesca per la Politica Internazionale, si riferisce alle discussioni sul ridurre l'aiuto tedesco all'Ucraina e finanziare invece con gli interessi sui beni russi congelati. "La Germania si è sostanzialmente ferita con questa idea, suscitando una forte condanna internazionale," sostiene Mölling nel podcast "The Situation" di "Stern". Nessuno è sicuro se e quando questo piano si materializzerà, aggiunge. "Il problema è: i soldi non sono ancora stati ricevuti e la strategia per distribuirli all'Ucraina è anche un po' confusa."

13:26 Modi Abbraccia calorosamente Zelensky a Kyiv Dopo il controverso abbraccio con il Presidente russo Vladimir Putin, il Primo Ministro indiano Narendra Modi condivide un saluto affettuoso con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Modi visita un memoriale in onore dei bambini ucraini che hanno perso la vita durante il conflitto, lasciando un giocattolo come simbolo di rispetto. L'India, la nazione più popolosa del mondo, mantiene una politica di neutralità in questo conflitto in corso. Tuttavia, l'India sceglie di non partecipare alle sanzioni internazionali contro la Russia e spesso promuove una risoluzione pacifica attraverso il dialogo. Tuttavia, fino ad ora, l'India non ha presentato alcuna proposta concreta.

12:58 Sospensione dei collegamenti essenziali per la principale nave traghetto del Crimea Il porto russo di Kavkaz, che gioca un ruolo cruciale nell'approvvigionamento del Crimea, rimane chiuso alle navi traghetto un giorno dopo un attacco dell'Ucraina. Secondo il Ministero dei Trasporti russo, le operazioni delle navi traghetto riprenderanno una volta completati i lavori di pulizia. Kavkaz è strategicamente posizionato nello Stretto di Kerch, collegando il Mar Nero e il Mar d'Azov. Il Crimea, una regione annessa dalla Russia all'Ucraina nel 2014, è chiaramente visibile da Kavkaz, rendendolo un importante snodo di transito sul Mar Nero. Carburante e munizioni vengono trasportati a Crimea attraverso questo porto.

11:44 Esperto russo prevede la vendetta di Putin Il Presidente russo Vladimir Putin sembra stranamente silenzioso di fronte ai successi militari dell'Ucraina a Kursk. "È il suo approccio tipico in situazioni del genere," commenta la politica russa Ekaterina Schulmann. Aggiunge che questa risposta evidenzia le notizie negative per il Cremlino. Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia-Eurasia Center, esprime sentimenti simili, sostenendo che il Cremlino sta attualmente valutando diverse opzioni di rappresaglia. "In futuro scopriremo come Putin intende vendicarsi," avverte Gabuev.

11:04 Deposito di olio russo a Proletarsk continua a bruciare Il deposito di olio russo a Proletarsk, nella regione meridionale di Rostov, continua a bruciare. Secondo il sistema di informazioni sui incendi di NASA e un canale Telegram vicino alle agenzie di legge russe, il deposito è ancora in fiamme oggi. Il deposito avrebbe subito un altro colpo da un drone ucraino la scorsa notte.

10:28 L'Ucraina cerca l'intervento diplomatico di Modi per porre fine alla guerra Nonostante i legami stretti dell'India con la Russia come membro del BRICS, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie calorosamente la visita del Primo Ministro indiano Narendra Modi. L'Ucraina desidera il contributo dell'India nella mediazione per risolvere il conflitto, poiché gli ucraini mostrano ora un crescente interesse per i colloqui di pace dopo l'offensiva di Kursk.

10:00 Il sistema di difesa aerea ucraino rimane vigile L'esercito ucraino riferisce di aver distrutto 14 dei 16 droni d'attacco russi lanciati durante la notte. Il sistema di difesa aerea è stato attivamente utilizzato in diverse regioni, tra cui Cherkassy, Kirovohrad, Poltava e Sumy.

09:36 La Marina ucraina commenta la nave traghetto affondata a Kavkaz La Marina ucraina fornisce commenti sulla nave traghetto danneggiata nel porto russo di Kavkaz. "Un altro obiettivo chiaramente militare è stato distrutto," conferma il portavoce della Marina Dmytro Pletentschuk sulla televisione ucraina. La nave traghetto aveva servito per rifornire le forze nemiche di carburante. La nave è affondata, rendendo il porto attualmente inoperante. Le autorità locali riferiscono che l'attacco si è verificato giovedì, quando la nave traghetto ha preso fuoco.

08:28 L'ambasciatore russo si oppone alla zona cuscinetto sul territorio russo L'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov si esprime sull'offensiva di Kursk e l'obiettivo di Kyiv di creare una zona cuscinetto lì. "L'istituzione di una tale zona cuscinetto non è fattibile. Non ci sarà zona cuscinetto sul territorio russo," afferma, come riportato da TASS. Avverte che Mosca non cercherà il consenso di Washington per espellere le truppe ucraine dalla regione di Kursk. Accusa gli Stati Uniti di tentare costantemente di mettere alla prova la pazienza russa e provocare decisioni affrettate ed emotive.

07:55 Cresce l'insoddisfazione per Putin in Russia Da quando le forze ucraine hanno violato il territorio russo due settimane fa, gli analisti hanno osservato un aumento dei sentimenti negativi nei confronti del Presidente Vladimir Putin tra la popolazione russa. I contribuenti online credono che l'avanzata ucraina rifletta un fallimento del governo russo e di Putin in particolare, secondo un rapporto di FilterLabs AI e del "New York Times." Jonathan Teubner, CEO di FilterLabs, spiega che la risposta di Putin all'invasione è stata o inadeguata o offensiva. FilterLabs traccia gli umori in Russia analizzando i social media.

07:26 Modi inizia il viaggio a Kyiv L'arrivo del Primo Ministro indiano Narendra Modi in Ucraina è stato confermato da entrambi i media indiani e ucraini. Modi è previsto per incontrare il Presidente Volodymyr Zelensky durante la sua visita. L'Ucraina ora spera nel sostegno dell'India, data l'influenza significativa dell'India sulla scena politica globale. Tuttavia, l'Ucraina nutre dubbi sulla dichiarata neutralità dell'India dopo la visita di Modi a Mosca in luglio, durante la quale ha condiviso un abbraccio altamente controverso con il Presidente russo Vladimir Putin, suscitando critiche diffuse sia in Ucraina che in diverse nazioni occidentali.

07:33 La Cina e la Bielorussia concordano per rafforzare la cooperazione - con l'accento sulla sicurezza La Cina e la Bielorussia intendono potenziare la cooperazione nei settori del commercio, della sicurezza, dell'energia e della finanza, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dopo un incontro tra il Premier cinese Li Qiang e il Premier bielorusso Roman Golovchenko. Mirano a rafforzare la collaborazione nella catena di fornitura industriale e a facilitare il commercio per ridurre i costi per entrambe le parti. La Cina è il secondo maggiore partner commerciale della Bielorussia e il principale in Asia.

**07:05 Comandanti e soldati ucraini esprimono preoccupazione per i nuovi reclute insufficientemente addestrati e il chiaro vantaggio di Russia nell'aria e nel munizionamento sul fronte orientale. "Alcuni esitano a sparare. Vedono il nemico nella loro posizione di tiro nella trincea e non rispondono al fuoco. È per questo che i nostri uomini stanno perdendo la vita," dice un comandante di battaglione della 47ª Brigata. "Se non utilizzano il loro arma, sono inutili." Dal mese di maggio, il governo ha implementato una legge sulla mobilitazione controversa. Da allora, si dice che ogni mese vengono reclute decine di migliaia di truppe, con la maggiore richiesta nell'infanteria. Tuttavia, ci sono sfide logistiche nell'addestrare, equipaggiare e retribuire così tante nuove persone.

06:35 La Russia crede che gli Stati Uniti relaxeranno le restrizioni sull'uso delle armi per l'UcrainaL'ambasciatore russo negli Stati Uniti suggerisce che gli Stati Uniti aboliranno presto tutte le limitazioni sull'uso delle armi fornite all'Ucraina. Secondo l'ambasciatore Anatoly Antonov, "L'amministrazione attuale si comporta come qualcuno che tende una mano e tiene un coltello dietro la schiena con l'altra." Stanno preparando il terreno per sollevare tutte le restrizioni esistenti in qualsiasi momento senza pensarci troppo. Antonov sottolinea che un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti è possibile solo se abbandonano la loro "politica ostile" verso la Russia. Inoltre, menziona che un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite il mese prossimo è improbabile.

06:09 Harris promette di stare con l'Ucraina e la NATO contro gli attacchi russiLa candidata democratica alla presidenza Kamala Harris conferma il suo impegno con la NATO e promette il sostegno continuo all'Ucraina, sotto attacco da parte della Russia. "Mi schiererò fermamente con l'Ucraina e i nostri alleati della NATO," dice nel suo discorso alla Convenzione nazionale democratica a Chicago. Tuttavia, il suo avversario repubblicano, Donald Trump, ha minacciato di abbandonare la NATO e ha incoraggiato il presidente russo Vladimir Putin a invadere l'Europa.

05:38 Il capo dell'Agenzia di rete federale esorta alla prudenza nel consumo di gasKlaus Müller, presidente dell'Agenzia di rete federale, continua a consigliare prudenza nel consumo di gas nonostante gli impianti di stoccaggio del gas siano ben riforniti. "Il governo federale rimane in allerta. Dobbiamo ancora essere consapevoli," ha detto Müller al "Generale di Augusta". Ha anche fatto riferimento all'avanzata dell'esercito ucraino nel territorio russo, che potrebbe peggiorare la situazione. "Non l'infrastruttura del gas in sé è contestata, ma l'area intorno a questa infrastruttura è una zona di guerra su entrambi i lati," ha detto il giornale. Ciò include la stazione di gas Gazprom a Sudzha, situata a pochi chilometri dal confine ucraino sul territorio russo e un punto di distribuzione cruciale per il gas esportato in Europa.

04:40 Modi visita l'Ucraina: "I problemi non possono essere risolti attraverso la guerra"Il primo ministro indiano Narendra Modi è previsto in visita in Ucraina per la prima volta oggi. È prevista una riunione con il presidente Volodymyr Zelensky nella capitale Kyiv, come annunciato dal Ministero degli Affari Esteri indiano. L'India mantiene una posizione neutrale sull'invasione russa, non impone sanzioni occidentali a Mosca e diventa uno dei più grandi acquirenti di petrolio russo a basso costo sul mercato globale. Nuova Delhi continua a sostenere una risoluzione del conflitto attraverso il dialogo. "L'India è fermamente convinta che i problemi non possono essere risolti attraverso la guerra. La perdita di vite innocenti in guerra è il più grande desafio per l'umanità," ha detto Modi durante una visita in Polonia giovedì. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha incoraggiato Modi a svolgere un ruolo di mediatore nel conflitto.

03:31 Rapporti: gli Stati Uniti invieranno ulteriore aiuto militare all'UcrainaSecondo fonti governative, gli Stati Uniti sono previsti per inviare ulteriore aiuto militare all'Ucraina del valore di circa 125 milioni di dollari. L'ultimo pacchetto di aiuti include missili difensivi aerei, munizioni per i lanciarazzi Himars, missili Javelin e varie altre armi, equipaggiamento e veicoli. L'annuncio ufficiale è atteso oggi, un giorno prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Le armi saranno consegnate dalle scorte del Pentagono, consentendo una consegna rapida.

02:12 L'Ucraina riferisce 53 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giornoL'esercito ucraino ha riferito 53 attacchi russi vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina nel corso della giornata di giovedì. La cattura di Pokrovsk rimane l'obiettivo principale delle forze russe in Ucraina, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. Non è stato ancora rilasciato alcun comunicato dal governo russo. Secondo le informazioni disponibili, le truppe russe hanno costantemente avanzato su Pokrovsk negli ultimi giorni.

01:16 La leader dell'SPD: senza consegne di armi, l'Ucraina sarebbe "perduta per sempre"Prima delle prossime elezioni in Turingia e Sassonia, la capo dell'SPD Saskia Esken si conferma a sostegno dell'Ucraina militare contro la Russia. Il cancelliere Olaf Scholz promuove una pace equa e sostenibile, ha detto Esken al gruppo di giornali Funke. Finché Putin non abbandonerà le sue intenzioni ostili verso l'Ucraina, la pace non può essere raggiunta diplomaticamente, ha sottolineato Esken. Ha legato i suoi commenti alla critica del leader del BSW Sahra Wagenknecht. Se persone come Wagenknecht e altri smettessero di consegnare armi all'Ucraina oggi, il paese sarebbe conquistato domani e cancellato dalla mappa il giorno successivo. Tali mosse avrebbero conseguenze devastanti per la sicurezza dell'Europa, né ridurrebbero gli armamenti né porterebbero la pace, ha osservato Esken.

Ucraina si prepara per un inverno che potrebbe essere il più difficile della sua storia a causa della distruzione della sua infrastruttura energetica e di potenza da parte degli attacchi russi. Secondo il Ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschtschenko, in una videoconferenza, "Stiamo entrando nel inverno più rigido della nostra storia". Questo inverno, ha avvertito, sarà ancora più difficile del precedente, considerando i danni accumulati dagli attacchi russi in corso. L'esercito russo sta utilizzando una vasta gamma di armi in attacchi simultanei per infliggere il massimo danno, ha detto Haluschtschenko. In un inverno mite, il consumo di energia è di circa 18 gigawatt, ma in un inverno rigido sale a 19 gigawatt, con un gigawatt di riserve necessario in più, ha aggiunto. Gli attacchi russi hanno distrutto circa 9 gigawatt di capacità.

Di fronte a una minaccia percepita, la NATO ha rafforzato la sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen nel Nord Reno-Westfalia. Il personale non essenziale è stato inviato a casa, come confermato da un portavoce della base. Le informazioni di intelligence hanno suggerito una potenziale minaccia, che ha portato a questa azione. "Non c'è motivo di allarmarsi e si tratta semplicemente di una misura preventiva per garantire che le nostre operazioni critiche possano continuare", ha spiegato il portavoce. Le autorità hanno confermato che le forze dell'ordine erano attivamente impegnate. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, compreso il numero di forze dispiegate.

22:07 L'esercito ucraino rivendica un attacco alla base di supporto di Kursk

Il'esercito ucraino ha riferito un altro attacco alle forze russe nella regione di Kursk. Il comandante delle forze aeree ucraine, Mykola Oleshchuk, ha dichiarato che bombe a guida americana sono state utilizzate nel pomeriggio per colpire un punto di supporto russo. Sono stati presi di mira un comando drone, un'unità di guerra elettronica, attrezzature, armi e fino a 40 militari russi, ha riferito Oleshchuk in un video dell'attacco.

Dopo il Summit per la pace svizzero di giugno, si è tenuto il primo incontro di follow-up secondo l'annuncio ucraino. Rappresentanti di oltre 40 paesi e organizzazioni hanno partecipato all'evento virtuale. Sono previsti ulteriori incontri per i gruppi di lavoro.

Dopo i successi dell'esercito ucraino nella regione di Kursk, emergono preoccupazioni per una possibile risposta cyber da parte della Russia. Di conseguenza, le unità di cyberdifesa ucraine sono in allerta massima per respingere eventuali attacchi informatici in una forma di "guerra cibernetica".

Inoltre, gli Stati Uniti, come alleato cruciale dell'Ucraina, rafforzano le loro difese digitali per proteggersi dalle minacce cibernetiche russe, riconoscendo l'aumento della possibilità di un campo di battaglia digitale nel conflitto in corso.

