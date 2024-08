- Annunciato il sorprendente annullamento del tour

Due giorni prima dell'inizio, Lauryn Hill (49) e i Fugees hanno annullato il loro tour di reunion negli Stati Uniti. La cancellazione improvvisa delle date del tour mondiale negli Stati Uniti è stata annunciata dalla cantante sui social media, adducendo come motivo le basse vendite dei biglietti. Ha incolpato "alcuni media che preferiscono i titoli sensazionali" per questo. I concerti in Europa e nel Regno Unito si svolgeranno come previsto.

"Rappresentazione Infortunata"

"Con il cuore pesante, abbiamo deciso di annullare le prossime date del tour in Nord America", si legge nella dichiarazione della rapper. Ha spiegato che il tour è stato posticipato a causa del suo infortunio dell'anno scorso. "I titoli clickbait" di alcuni media hanno apparentemente danneggiato le vendite dei biglietti per i concerti negli Stati Uniti. Il primo concerto era previsto per venerdì 9 agosto a Tampa, in Florida.

"La fiducia e l'impegno che ho nel mio arte sembrano essere stati oscurati da questa rappresentazione infortunata", ha precisato l'impatto presunto della copertura. Un giorno prima, i fan hanno ricevuto un messaggio da Ticketmaster, come riportato da "Variety", in cui si diceva che l'evento era stato annullato e che presto avrebbero ricevuto il rimborso dei loro biglietti.

Problemi Vocali per la Cantante

Durante il tour di novembre, Hill ha condiviso su Instagram che aveva lottato con "una seria tensione vocale" per un mese. Aveva bisogno di una pausa per permettere alla sua voce di riprendersi. In giugno, ha annunciato il riavvio del tour per agosto sui social media.

Nel suo post di cancellazione attuale, ha rassicurato i fan delusi. "Posso assicurare che nessuno è più deluso di me che non possiamo esibirci", ha scritto la cantante. Lei e il gruppo sono ancora entusiasti dei concerti in Europa. "E per i nostri fan in Nord America, torneremo in forze non appena queste circostanze impreviste saranno risolte", ha promesso, ringraziandoli per la loro comprensione.

Di nuovo in Europa dopo tanto tempo

Lauryn Hill, Pras Michel (51) e Wyclef Jean (54) partiranno per il tour in Europa e nel Regno Unito a partire dal 12 ottobre. I loro fan lì "non hanno visto la performance dell'Anniversario dell'Istruzione, né hanno visto i Fugees esibirsi insieme da oltre 25 anni", ha notato.

Con questi concerti, Hill e compagni celebrano il 25º anniversario dell'album "The Miseducation of Lauryn Hill". In Germania, si esibiranno in tre concerti: il 16 ottobre a Hamburg, il 30 ottobre a Berlino e il 1º novembre a Hamburg.

