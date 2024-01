Annunciati i titolari dell'All-Star NBA 2022: LeBron James scelto per la 18esima volta consecutiva

LeBron James , stella dei Los Angeles Lakers, è stato nominato capitano della squadra della Western Conference: è la diciottesima volta che viene nominato nella squadra degli All-Star, raggiungendo Kobe Bryant al secondo posto in assoluto dietro a Kareem Abdul-Jabbar, che ne ha 19. Questo significa anche che il 37enne è stato capitano in ognuno dei cinque anni in cui l'NBA ha utilizzato l'attuale sistema di selezione delle squadre.

Ciò significa anche che il 37enne è stato capitano in ognuno dei cinque anni in cui la NBA ha utilizzato l'attuale sistema di selezione delle squadre.

James tornerà a Cleveland per l'All-Star Game, che si terrà il 10 febbraio, la città dove ha iniziato la sua carriera NBA nel 2003 e dove ha vinto un titolo nel 2016.

James è affiancato dalla guardia dei Golden State Warriors Stephen Curry, dalla guardia dei Memphis Grizzlies Ja Morant, dal centro dei Denver Nuggets Nikola Jokic e dall'attaccante dei Warriors Andrew Wiggins come titolari per l'Ovest.

Per Curry si tratta dell'ottava partecipazione all'All-Star Game, mentre per Jokic, MVP NBA in carica, è la quarta selezione.

Morant e Wiggins faranno entrambi il loro debutto: Morant ha avuto una stagione da urlo con gli emergenti Grizzlies, mentre Wiggins ha avuto un ruolo importante nell'eccellente stagione dei Warriors.

Wiggins ha descritto la notizia di essere titolare come un "colpo di fulmine".

"Stavo facendo il mio pisolino pre-partita e la mia ragazza e mia figlia mi hanno svegliato dicendomi: 'Sei un titolare, sei un titolare'. Per un attimo ho pensato di aver sognato. Ho pensato: "Cosa sta succedendo?" È stato un bel modo di apprendere che sono arrivato all'All-Star e ne sono grato", ha detto ai media.

"Ho lavorato molto e ho trovato una casa qui. Spero di continuare così e che questo non sia l'ultimo".

Kevin Durant sarà il capitano della squadra della Eastern Conference, il che significa che i capitani degli All-Star saranno gli stessi del 2021.

Non è chiaro se la stella dei Brooklyn Nets parteciperà effettivamente alla partita, dato che continua il suo recupero da una distorsione al legamento del ginocchio.

Il 12 volte All-Star Durant è affiancato dalla guardia-ala dei Chicago Bulls DeMar DeRozan, dalla guardia degli Atlanta Hawks Trae Young, dal centro dei Philadelphia 76ers Joel Embiid e dall'attaccante dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

Si tratta della sesta selezione del "Greek Freak" - che eguaglia il record di selezioni dei Bucks di Abdul-Jabbar - la quinta per Embiid e la seconda per Young.

Per quanto riguarda DeRozan, la stella dei Bulls ha vissuto una stagione di grande successo, aiutando Chicago a raggiungere il secondo posto nella Eastern Conference.

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

L'annuncio della quinta selezione All-Star di DeRozan è stato dato dal compagno di squadra Zach LaVine - che per poco non è stato nominato anche lui - sul volo per la prossima partita dei Bulls.

Le votazioni dei tifosi hanno rappresentato il 50% dei voti, mentre la giuria dei media e i giocatori in carica hanno rappresentato il 25% ciascuno.

Le riserve della partita saranno annunciate il 3 febbraio e saranno votate dagli allenatori di ciascuna conference.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com